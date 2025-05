Ukraińska kultura na deskach elbląskiego teatru

W najbliższy weekend (17-18 maja) w Teatrze im. Aleksandra Sewruka w Elblągu już po raz 57. spotkają się przedstawiciele mniejszości ukraińskiej, by wspólnie kultywować kulturę tego narodu. Na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z całej Polski, uczące się języka ukraińskiego w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych, a także zespoły artystyczne działające przy organizacjach mniejszości ukraińskiej.

– Ten festiwal, to święto nas wszystkich, całej naszej społeczności. Dzięki niemu, możemy kultywować naszą kulturę, pokazywać to, co w niej najpiękniejszego i najcenniejszego. Festiwal pozwala wierzyć, patrząc na tych młodych ludzi na scenie ale i dzieci niejednokrotnie w wieku przedszkolnym, że choćby nie wiadomo jak wróg się starał, nasza Ojczyzna, nasza kultura i nasz naród przetrwa w rodzinie pastw wolnej Europy i wolnego świata – mówi Mirosław Prytuła, zastępca przewodniczącego oddziału elbląskiego Związku Ukraińców w Polsce.

W tegorocznym festiwalu weźmie udział ponad 300 uczestników, którzy zaprezentują zebranej publiczności, w postaci różnych form artystycznych, to, co kultura ukraińska ma najlepszego. Na scenie zaprezentują się dzieci i młodzież z Ukrainy, Łucka, Krakowa, Białego Boru, Słupska, Lęborka, Olsztyna, Bartoszyc, Górowa Iławeckiego, Pasłęka, Elbląga, Braniewa, Młynar, Kandyt, Toprzyn, Lelkowa, Ostródy, Gdańska, Bytowa i Koszalina.

Festiwal jest otwarty dla publiczności i stanowi doskonałą okazję do poznania bogactwa kultury ukraińskiej oraz wsparcia młodych artystów.

- Przyjdź, zobacz, posłuchaj – pozwól dzieciom opowiedzieć świat w kolorach ukraińskiej kultury! Festiwal, w którym każde serce bije w rytmie tradycji i radości – zachęcają organizatorzy.

Dziecięcy Festiwal Kultury Ukraińskiej

17 maja

godz. 10:00 Koncert 57. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej – prezentacja zespołów

godz. 17:20 Koncert – prezentacja artystyczna Zespołu Szkół z Ukraińskim Językiem Nauczania w Górowie Iławeckim.

18 maja

10:30 Koncert galowy 57. Dziecięcego Festiwalu Kultury Ukraińskiej

Organizatorem festiwalu jest Związek Ukraińców w Polsce, Zarząd Oddziału w Elblągu przy współpracy z Teatr im. Aleksandra Sewruka w Elblągu.

Festiwal zrealizowany został przy pomocy finansowej Budżetu Państwa. Zrealizowano dzięki dotacji Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Miasta Elbląg oraz Powiatu Elbląskiego.