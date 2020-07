W tym tygodniu portEl poleca: Jazzbląg, koncert Łobaszewskiej i EOK na Żuławach

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy. Cykl wraca na łamy portEl.pl po przerwie spowodowanej pandemią koronawirusa.

W Elblągu i okolicy odbywa się coraz więcej imprez, powoli kultura i sport wracają do życia. Co prawda, takie wydarzenia odbywają się w reżimie sanitarnym i przy ograniczonej do 150 osób frekwencji, ale warto się z tego cieszyć, co jest.

Na początek, już we wtorek, zapraszamy na rowerową wycieczkę z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji. Tym razem niedawno utworzonym szlakiem elbląskich parków. Zbiórka o godz. 17 przy polanie w Bażantarni.

W czwartek, 9 lipca, w swoje mury na pierwszy koncert po przerwie pandemicznej zaprasza Centrum Sztuki Galeria EL. Do Elbląga przyjeżdża Grażyna Łobaszewska z zespołem Ajagore, prezentując największe swoje przeboje. Początek koncertu o godz. 19, bilety w cenie 55-70 złotych.

Ten tydzień będzie obfitował w wiele innych muzycznych atrakcji. W piątek i niedzielę na siódmą edycję festiwalu "Muzyka na Warmii i Żuławach" zaprasza Elbląska Orkiestra Kameralna. Tym razem koncerty odbędą się w elbląskiej katedrze (piątek) i kościele św. Bartłomieja w Pasłęku (niedziela). Melomani usłuszą m.in. utwory Beethovena i Bacha, nie zabraknie także melodii bardziej współczesnych. Wstęp na koncerty wolny.

Po raz dziewiąty odbędzie się festiwal Jazzbląg. Co prawda tylko w jednodniowej formule (sobota, godz. 18) ze względu na pandemię, ale za to z ciekawym repertuarem. Organizator - Centrum Sztuki Galeria EL - postawił na artystów młodych, choć bardzo już doświadczonych, i świeże spojrzenie na muzykę improwizowaną. Muzykom będzie towarzyszył Janusz Kozak, przygotowując podczas koncertów grafikę inspirowaną jazzem, a festiwal zakończy tradycyjna jam session. Bilety w cenie 70-80 zł.

A na koniec kulturalnego tygodnia, w niedzielę, zapraszamy do Bażantarni na drugie spotkanie z Letnim Salonem Muzycznym, organizowanym przez Elbląskie Towarzystwo Kulturalne. Tym razem nie muzyczne, ale teatralne. Troje aktorów z Teatru im. A. Sewruka: Irena Adamiak, Mariusz Michalski i Krzysztof Bartoszewicz (narrator) przedstawią w konwencji "sceny przy stoliku" sztukę „Poszkodowany Goldiner” Wiktora Szenderowicza. Początek o godz. 17

Jeśli jeszcze coś wartego polecenia wydarzy się w Elblągu lub okolicy, informację o tym znajdziecie w dziale IMPREZY. Możecie też liczyć na relacje i fotoreportaże z imprez przygotowane przez naszych dziennikarzy.