W tym tygodniu portEl poleca: wenisaż Fotki Miesiąca i koncert kolęd

Od kultury przez duże K po popkulturę: konferencje i festiwale, wernisaże i wystawy, koncerty i spektakle, imprezy oraz festyny - w poniedziałki specjalnie dla naszych Czytelników prezentujemy wydarzenia kulturalne i rozrywkowe nadchodzącego tygodnia w Elblągu i okolicy.

W poniedziałek, 13 stycznia w sali św. Ducha Biblioteki Elbląskiej odbędzie się koncert pt. "Tylko jedna jest taka noc". Będzie świątecznie, rodzinnie i magicznie.

Już po raz trzynasty mamy przyjemność zaprezentować najładniejsze zdjęcia minionego roku, wykonane przez naszych Czytelników w ramach konkursu Fotka Miesiąca. Wernisaż wystawy odbędzie się w Centrum Spotkań Europejskich Światowid we wtorek, 14 stycznia o godz. 18.

Tego samego dnia o godz. 17 odbędzie się spotkanie poświęcone monografii "Ludzie i megawaty". Książka dokumentująca 70 lat historii produkcji turbin parowych w Elblągu zostanie zaprezentowana 1 w Bibliotece Elbląskiej.

W czwartek, 16 stycznia w Mjazzdze zagra zespół Blauka. Blauka to polski zespół założony przez duet pisarsko-kompozytorski w osobie Georginy Tarasiuk- autorki tekstów i muzyki oraz Piotra Lewańczyka- basisty i producenta muzycznego. Ich muzyka to spostrzegawczy, często humorystyczny opis przemyśleń i obserwacji galimatiasów ludzkich relacji we współczesnym świecie.

W niedzielę, 19 stycznia w Galerii EL rozpocznie się nietypowy cykl koncertów w roku 2020 o nazwie Ghost Guest | Zgadnij kto? Nie będzie wiadomo, kto wystąpi na scenie. Galeria EL daje Wam jednak gwarancję świetnej muzyki, licząc na Wasze zaufanie.

W niedzielę, 19 stycznia o godz. 17:30 w Klubie Sztuki Alternatywnej Protokultura w Gdańsku odbędzie się koncert pn. "Ratujemy Maję Kapłon". Maja jest finalistką 8. edycji The Voice of Poland i zbiera pieniądze na bardzo kosztowną operację kręgosłupa.

