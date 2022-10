Gol za golem na Moniuszki

Siedem bramek padło dziś w meczu rezerw Olimpii Elbląg z Polonią Iłowo na boisku przy ul. Moniuszki. Gospodarze rozgromili rywali.

To był ważny mecz dla obu drużyn. Przed tym spotkaniem zarówno rezerwy Olimpii, jak i Polonia Iłowo miały tę samą liczbę punktów i plasowały się w dolnej części tabeli IV ligi. Zwycięstwo obu zespołom potrzebne było jak tlen.

W mecz gospodarze weszli rewelacyjnie, od pierwszych minut stwarzając zagrożenie pod bramką Polonii. Na efekty nie trzeba było długo czekać. Już w 7. minucie Sebastian Milanowski wypatrzył z przodu Pawła Kazimierowskiego. Piękne podanie z głębi pola, Paweł Kazimierowski radzi sobie z obrońcami rywala i otwiera wynik. I jak się później miało okazać, to był dopiero początek problemów Polonii.

Pierwsza połowa w wykonaniu podopiecznych Karola Przybyły była wręcz koncertowa. Dominacja, kontrola gry. Gdyby jeszcze poprawić skuteczność... A tak pierwsze 45 minut skończyło się na 3:0. W 28. minucie ponownie na listę strzelców wpisał się Paweł Kazimierowski, a kilka minut później wynik podwyższył Oskar Kordykiewicz.

Drugie 45 minut rozpoczęło się tak, jakby pogrom piłkarzy z Iłowa miał trwać dalej. W 49. minucie Oskar Kordykiewicz wykorzystuje kolejny błąd obrony gości i jest 4:0. Kilka minut później gola dla gości zdobywa Jakub Wydra i... coś się w żółto-biało-niebieskiej maszynie zacina.

Gospodarze notują dość długi fragment słabszej gry. Przy czym trzeba zaznaczyć, że słabszej w stosunku do pierwszej części spotkania. Polonia tworzy sobie kilka sytuacji do zdobycia kolejnego gola. Ale na chęciach się. Tymczasem żółto-biało-niebiescy odzyskują właściwy rytm gry w ostatnim kwadransie. Efektem tego są kolejne bramki. W 79. minucie na listę strzelców wpisał się Oskar Kottlenga. Pomocnik gospodarzy odebrał piłkę rywalowi, następnie poradził sobie z kolejnymi obrońcami, aby na końcu z zimną krwią władować piłkę do bramki rywala. Wynik ustalił Konrad Żebrowski w 86. minucie dobijając strzał Oskara Kottlengi, po którym bramkarz Polonii wypuścił piłkę.

Goście kończyli mecz w dziesięciu po tym, jak drugą żółtą kartkę (i w konsekwencji czerwoną) w 87. minucie zobaczył Łukasz Wróblewski.

W następnej kolejce podopieczni Karola Przybyły na wyjeździe zmierzą się z Pisą Barczewo.

Olimpia II Elbląg - Polonia Iłowo 6:1 (3:0)

Bramki: 1:0 - Kazimierowski (7. min.), 2:0 - Kazimierowski (28. min.), 3:0 - Kordykiewicz (31. min.), 4:0 - Kordykiewicz (49. mion.), 4:1 - Wygra (54. min.), 5:1 - Kottlenga (79. min.), 6:1 - Żebrowski (86. min.)

Olimpia II: Łęgowski - Kordykiewicz, Milanowski (68‘ Kottlenga), Kazimierowski (46‘ Kasprzykowski), Wierzba (79‘ Berdyczko), Filipczyk (75‘ Łąpieś), Leszczyński, Łabecki (46‘ Żebrowski), Gutowski (46‘ Ruciński), Szantyr, Gorzycki

