Ostatnie spotkanie w 2021 roku

Jak zwykle zima zaskoczyła drogowców, a czy zaskoczyła stadion miejski w Elblągu? Miejmy nadzieję, że w sobotę zima będzie miała wolne i da popracować piłkarzom Olimpii w ostatnim meczu w tym roku. Do Elbląga przyjadą Wigry Suwałki.

Tydzień w futbolu to okres mogący zmienić zarówno nastawienie, odbiór formy, również ligową rzeczywistości. Chwilę temu liczyliśmy kolejne minuty bez zwycięstwa Olimpii, obecnie żółto-biało-niebiescy wrócili na szlak zwycięstw i apetyty zostały rozbudzone. Na deser, na ostatnie danie w tym roku, chciałoby się zobaczyć zwycięskie pożegnanie przed zimową przerwą.

Ostatnim przeciwnikiem będą Wigry z "polskiego bieguna zimna". Suwałki od lat dzierżą miano najzimniejszego miasta w Polsce, co nie zmienia faktu, że zimowa aura nie jest środowiskiem naturalnym dla piłkarzy. Oczywiściem rozwiązaniem byłaby podgrzewana murawa, której temat w Elblągu był kiedyś poruszany, później upadł. Pisaliśmy o tym tutaj.

Odwoływanie meczów w grudniu ze względu na zimową aurę Olimpia zna z autopsji. Przypomina się rok 2018 i dwukrotne anulowanie spotkania z Siarką Tarnobrzeg (1 i 5 grudnia). Zresztą w tym samym roku, ale w marcu, zima nie pozwoliła rozegrać trzech pierwszych kolejek rundy - o ironio - wiosennej. Według prognozy pogody na sobotnie popołudnie temperatura ma się wahać w okolicach zera, mogą wystąpić lekkie opady śniegu.

Według sytuacji w tabeli faworytem będzie Olimpia, która zajmuje 6. miejsce z dorobkiem 29 punktów. Wigry są tuż za plecami z 28 oczkami. W ostatniej kolejce obie drużyny wygrywały: Olimpia w Krakowie z Hutnikiem 3:0, Wigry tyle samo bramek strzeliły KKS-owi 1925 Kalisz. W barwach ekipy z Suwałk jak zwykle zagrał, były kapitan Olimpii Tomasz Lewandowski. Zresztą przypomnijmy, że podczas letniego okienka transferowego doszło do pewnego rodzaju korelacji pomiędzy Olimpią a Wigrami. Nie była to klasyczna wymiana, ale jednak taki zbieg okoliczności nastąpił. Z Wigier do Olimpii trafił Adrian Piekarski, z Olimpii do Wigier Tomasz Lewandowski

Ostatni mecz w bieżącym roku

W 2021 roku żółto-biało-niebiescy zagrali w 38 spotkaniach. Wygrali 13, zremisowali 11, przegrali 14. Przy okazji meczu z Hutnikiem analizowaliśmy formę na wyjazdach, obecnie skupmy się na meczach przy A8. Takowych odbyło się osiemnaście. W ramach poprzedniego sezonu Olimpia zagrała 9 razy. Drużyna prowadzona przez trenera Trzeciaka wygrała 4 mecze, zremisowała w dwóch przypadkach, w trzech przegrała. Bilans bramkowy: 9:10

Runda wiosenna:

Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 1:0

Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

Olimpia Elbląg - Bytovia Bytów 0:1

Olimpia Elbląg - Stal Rzeszów 1:3

Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 3:1

Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 0:0

Olimpia Elbląg - Znicz Pruszków 2:1

Olimpia Elbląg - Skra Częstochowa 1:0

Olimpia Elbląg - Śląsk II Wrocław 1:4

Drugie piłkarskie półrocze należało do ekipy stworzonej przez trenera Grzegorczyka. Dotychczas zagrali 9 meczów, w których 5 spotkań kończyło się zwycięstwem, przy dwóch remisach i porażkach. Bramki: 9:6

Runda jesienna:

Olimpia Elbląg - Hutnik Kraków 1:0

Olimpia Elbląg - Pogoń Siedlce 2:1

Olimpia Elbląg - Motor Lublin 0:0

Olimpia Elbląg - GKS Bełchatów 2:1

Olimpia Elbląg - Lech II Poznań 1:2

Olimpia Elbląg - Garbarnia Kraków 1:0

Olimpia Elbląg - Pogoń Grodzisk Maz. 1:0

Olimpia Elbląg - Chojniczanka 1:1

Olimpia Elbląg - KKS 1925 Kalisz 0:1

Łącznie żółto-biało-niebiescy wygrali w dziewięciu spotkaniach, 4 razy był podział punktów, niestety Olimpia pięciokrotnie schodziła z boiska pokonana.

Wigry w poszukiwaniu przełamania

Ciężko w to uwierzyć, ale Wigry nie wygrały ani jednego meczu na wyjeździe. Próbowali dziewięć raz, punkty zdobyli tylko przy okazji remisów: z Lechem II Poznań 0:0, Wisłą Puławy 0:0 i Motorem Lublin 1:1. Na wyjazdach gorzej spisuje się jedynie przedostatni Hutnik Kraków (dwa remisy).

Bilety

Stacjonarna przedsprzedaż wejściówek rozpoczęła się w czwartek, trwa do piątku w godzinach 15-19. w punkcie sprzedaży na parterze budynku klubowego od strony nowego parkingu czyli od ul. Kościuszki (za halą MOS). Bilety można zakupić także online na www.bilet.pax.pl. Więcej szczegółów na stronie klubowej.

Bilans konfrontacji Olimpii z Wigrami

25 meczów: 11 zwycięstw Olimpii, 7 remisów, 7 zwycięstw Wigier;

bramki: 31:27 dla Olimpii

04.07.1976 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:1 (Tyl x2, Beger),

18.07.1976 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:3 (Beger, Stryganek, Kierno)

19.10.1980 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:0

23.05.1981 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 4:1 (Spychalski x2, Kliszewicz, Gołębiewski)

09.09.1984 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:2 (Boros, Karman)

28.04.1985 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Spychalski)

21.09.1988 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:1 (Hanis)

14.05.1989 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Swajda, Buczkowski)

28.09.2002 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 0:1 (Wiśniewski)

26.04.2003 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Sznaza)

23.08.2006 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (Trafarski, Wierzba)

06.04.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 4:1 (Ruszkul)

08.09.2007 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Lepka)

19.04.2008 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 2:1 (A. Kowalczyk, Sambor)

25.07.2009 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 1:0 (Ł. Pietroń)

15.11.2009 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0 (walkower)

18.09.2010 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

07.05.2011 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

15.08.2012 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:2 (Lewandowski, Burzyński)

17.04.2013 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 3:0 (Nadijewskij, Raduszko, Wierzba)

07.09.2013 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 3:0

12.04.2014 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

28.08.2020 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 2:1 (Wenger)

06.03.2021 r. - Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki 0:0

13.08.2021 r. - Wigry Suwałki - Olimpia Elbląg 1:0

Olimpia Elbląg - Wigry Suwałki w sobotę, 4 grudnia, godz. 13. Transmisja spotkania w aplikacji mobilnej eWinner oraz na platformie streamingowej www.sportize.pl

