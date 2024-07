Powrót do ligowych zmagań

Sytuacja kadrowa Olimpii Elbląg, modernizacja stadionu przy ul. Agrykola 8, konflikt z kibicami - to tylko niektóre tematy dzisiejszej (19 lipca) konferencji prasowej przed startem sezonu 2024/25 w piłkarskiej II lidze.

W najbliższą niedzielę (21 lipca), wyjazdowym meczem z Podbeskidziem Bielsko - Biała Olimpia Elbląg rozpocznie dziewiąty z rzędu sezon w II lidze. W przerwie letniej w klubie doszło do poważnych zmian w składzie. - Trzeba pamiętać, że Olimpia nie jest w tej chwili pierwszym wyborem dla wielu zawodników. Musieliśmy długo czekać na piłkarzy, którzy wcześniej byli na testach w innych klubach, rozmowy trwały. Łatwiej rozmawia mi się z zawodnikami, których znam, których prowadziłem. Jeżeli o nich chodzi, to mam pewność co do ich jakości. Zawodnicy, z którymi nie miałem okazji jeszcze pracować byli testowani przez nas - mówił Sebastian Letniowski, trener Olimpii Elbląg.

Ponownie w Elblągu zobaczymy ml. in. bramkarza Kacpra Tułowieckiego (o miejsce w bramce będzie rywalizował z Andrzejem Witanem; żaden z nich nie może być pewny miejsca w wyjściowej jedenastce), Radosława Stępnia, którzy grali już pod okiem Sebastiana Letniowskiego, kiedy prowadził on Radunię Stężyca. - Jeszcze jeden dobry obrońca by się nam przydał. Będziemy próbowali pozyskać takiego zawodnika - uzupełnił Sebastian Letniowski.

- W tym sezonie drużyny na trzech najwyższych szczeblach rozgrywkowych rozpoczynają ligową rywalizację jednocześnie. Po kilku kolejkach poszczególni piłkarze [w innych klubach - przyp. SM] będą wiedzieli czy mają szansę gry w wyższej lidze i może będą chcieli szukać klubu w Ii lidze, aby mieć możliwość gry. Będziemy chcieli korzystać z takich sytuacji, jeżeli będziemy widzieć taką potrzebę. Nie zamykamy się, nie mówimy, że mamy zamknięta kadrę - dodał Paweł Guminiak, prezes Olimpii Elbląg. - Musimy jednak rozważnie do tego podchodzić ze względów finansowych, aby zrobić zespół na odpowiednim poziomie, ale żeby nie przesadzić pod względem finansowym.

W kadrze znajduje się 10 piłkarzy ze statusem młodzieżowca (w tym trzeci bramkarz Nikodem Januszewski, którego szansę na grę w II lidze można ocenić na minimalne). Zwraca uwagę pierwszy od lat transfer młodzieżowca spoza Akademii Olimpii. Żółto-biało-niebieskie barwy założy Mikołaj Jasiński pozyskany z czwartoligowej Polonii Przemyśl (w sezonie 2023/24 Polonia Przemyśl spadła do klasy okręgowej) - Możemy czasami cierpieć z tego powodu, zanim młodzieżowcy załapią ten drugoligowy rytm, poziom intensywności meczu - mówił trener elbląskiego zespołu.

Dawid Danilczyk jest nadal zawodnikiem Olimpii Elbląg, ze względu na kontuzję, zdaniem trenera, może być gotowy najwcześniej na rundę wiosenną. Michałowi Czernisowi 30 czerwca skończył się kontrakt; pomocnik (stracił status młodzieżowca) trenuje z zespołem, ale nie wiadomo czy podpisze nowy kontrakt. Na razie występują rozbieżności co do oczekiwań zawodnika i tego co chce mu zaoferować klub.

.

Stadion? - modernizacja, ale nie wiadomo kiedy.

- Nic się nie zmieniło jeśli chodzi o moje podejście. Dzisiaj cały czas mamy wniosek, który jeszcze do końca nie został rozpatrzony w Ministerstwie Sportu, a chodzi o remont fragmentu stadionu na Agrykola. Kibice mnie o to wielokrotnie pytali. Tak jak mówiłem w kampanii wyborczej – będę ten stadion robił fragmentami i przebudowywał tam, gdzie będzie trzeba - mówił Michał Missan, prezydent Elbląga w wywiadzie dla portElu.

- Po wyborach relacje pomiędzy klubem, a miastem są zdecydowanie lepsze. Rozmawiamy i rozwiązujemy trudności na zupełnie innym poziomie - dodał Paweł Guminiak. - Miasto chce iść w stronę modernizacji stadionu, a nie budowy nowego. Rzeczą podstawową w kontekście możliwości gry w I lidze jest podgrzewana murawa. Jeżeli pójdziemy tą drogą, to będzie pierwszy z etapów modernizacji tego obiektu - uzupełnił prezes Olimpii. - Następna jest w trybuna B. Na odpowiedź: jak to będzie zatwierdzone, musimy poczekać.

Przypomnijmy, że w Ministerstwie Sportu kolejny miesiąc trwa procedura sprawdzania wniosku na dotację na modernizację stadionu na kwotę prawie 7 mln zł. W budżecie Elbląga są zarezerwowane pieniądze na wkład własny na tę inwestycje w wysokości 1 mln zł.

.

Konflikt z kibicami. Rozmowy trwają

W czerwcu na Walnym Zebraniu Członków Klubu kibice Olimpii domagali się wprowadzenia trzeciego członka zarządu z ich środowiska. Więcej pisaliśmy tutaj. Zapytaliśmy Pawła Guminiaka, jak spór wygląda obecnie. - Kibice zawsze chcą mieć duży wpływ na klub. Trzeba jednak być odpowiedzialnym za pewne działania. Mam nadzieję, że zostanie to jednak domknięte, dogadane, tak aby każda ze stron mogła działać. Nie może być tak, że ktoś chce wiele zmienić nie biorąc za to odpowiedzialności - wyjaśniał prezes klubu. - Spotykamy się cały czas, rozmawiamy.

.

Bilety i karnety od środy

Obecnie trwają testy funkcjonalności sprzedaży biletów i karnetów przez aplikację. - Chcielibyśmy, aby sprzedaż w dużej mierze odbywała się drogą elektroniczną, a kibice mieli bilety w telefonie. Koniec testów planujemy najpóźniej na wtorek. We wtorek lub w środę zostanie uruchomiona sprzedaż internetowa oraz stacjonarna - poinformował Paweł Guminiak.

Ceny ma ją być zbliżone do tych z sezonu 2023/24.

.

Skład Olimpii:

Bramkarze: Kacper Tułowiecki, Andrzej Witan, Nikodem Januszewski (M)

Obrońcy: Bartłomiej Mruk, Orest Tiahlo, Kacper Łaszak (M), Kacper Szczudliński, Bartosz Leszczyński (M), Łukasz Bogusławski, Dawid Wierzba

Pomocnicy: Radosław Stępień, Yan Senkevich, Oskar Kordykiewicz, Dawid Czapliński (M), Michał Kuczałek, Dawid Szałecki, Mikołaj Jasiński (M), Wojciech Fadecki, Konrad Łabecki, Filip Sznajder (M), Maciej Tobojka (M), Oleksandr Yatsenko, Jan Piróg (M)

Napastnicy: Mateusz Kuzimski, Dominik Kozera (M), Adam Rychter (M)

.

W niedzielę (21 lipca) w Bielsku-Białek Olimpia Elbląg zainauguruje rozgrywki II ligi meczem z miejscowym z Podbeskidziem.