Arkadiusz Pawełek o przerwanym rejsie

Przypomnijmy: 28 września Arkadiusz Pawełek na Setce s/y „Elbląg” wyruszył w Plymouth w Wielkiej Brytanii w rejs dookoła świata bez zawijania do portu i bez pomocy z zewnątrz. Była to już druga próba, w ubiegłym roku awaria odsalarki uniemożliwiła kontynuowanie rejsu.

Tegoroczna próba została przerwana, po tym jak w „Elbląg” uderzył sztorm na wysokości Portugalii. 18 października Arkadiusz Pawełek został podjęty przez portugalskich ratowników. S/y „Elbląg” został odnaleziony na brzegu i zostanie przewieziony do Polski. Na temat przerwania rejsu żeglarz udzielił wywiadu dla portalu żeglarski.info. – Trudno powiedzieć, jak to wszystko dokładnie wyglądało, bo była noc. Pogoda była zmienna – regularnie wiało około 10 stopni w skali Beauforta, a potem przychodził godzinny szkwał, podczas którego nie można było obrócić twarzy pod wiatr, bo waliło jak z Kärchera. Mogło być wtedy w granicach 12 stopni w skali Beauforta. Fale przychodziły z różnych kierunków. Setka jest suchą łódką, ale wtedy kokpit miałem co chwilę zalewany – wcześniej, choć przepłynąłem na niej tysiące mil, nie miałem takiej sytuacji. Do tego łódka pięć razy leżała na burcie. Trochę już w życiu pływałem, ale takiego oceanu jeszcze nigdy nie widziałem – mówił Arkadiusz Pawełek.

Żeglarz nie podjął jeszcze decyzji co do podjęcia kolejnej próby opłynięcia ziemi bez zawijania do portu.

