Baseny z KPO

Podział dofinansowania z Krajowego Planu Odbudowy na działalność gastronomiczno-hotelarsko-cateringową wzbudziło duże kontrowersje w całym kraju. Internauci, o czym pisze Rzeczpospolita, dopatrzyli się w mapie dotacji, że pieniądze trafiły m.in. na zakup jachtów, saun, ekspresów do kawy, rowerów elektrycznych czy budowę basenów. Premier zapowiedział kontrolę, a my sprawdziliśmy, jakie dotacje i na co trafiły do elbląskich przedsiębiorców.

Od kwietnia 2024 roku prowadzony był nabór wniosków na dotacje dla branży hotelarskiej, gastronomicznej i cateringowej (HoReCa) oraz turystycznej i kulturalnej w ramach Krajowego Planu Odbudowy przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości. Łącznie do rozdysponowania było 1,2 mld złotych, a rząd zakładał, że wsparcie trafi do 2,5 tys. przedsiębiorstw w całym kraju – informuje „Rzeczpospolita”. - Przedsiębiorstwa mogły otrzymać od 50 do 540 tys. złotych, a realizacja inwestycji nie powinna być dłuższa niż 12 miesięcy i musi zakończyć się przed 31 stycznia 2026 r.

Dzisiaj na stronie Krajowego Planu Odbudowy udostępniono mapę, przedstawiającą udzielone dotacje ze środków unijnych dla tej branży. I się zaczęło... Internauci wypatrzyli, że niektórzy przedsiębiorcy otrzymali pieniądze na zakup jachtów, saun, ekspresów do kawy czy rowerów elektrycznych.

- To jawne rozkradanie pieniędzy publicznych, które miały iść na innowacje. Szczególnie, że na fabrykę leków już nie wystarczyło. Przecież to jest taki skandal, że głowa mała - napisała posłanka Razem Marcelina Zawisza.

- Tam, gdzie ten wydatek był nieuzasadniony merytorycznie, będę oczekiwał szybkich decyzji, włącznie z odebraniem środków - zapowiedział premier Donald Tusk.

Z Elbląga dotacje z tej części KP otrzymały cztery firmy. Studio Balans na wprowadzenie usługi wynajmu rowerów w województwie warmińsko-mazurskim, mazowiecki, podlaskim i warmińsko-mazurskim (102,6 tys. zł), Agencja Alfa na budowę basenu i boiska wielofunkcyjnego w ośrodku kolonijno-wypoczynkowym edukacji ekologicznej w Krynicy Morskiej (539 tys. zł), Biuro Podróży Variustur na zwiększenie konkurencyjności w województwie warmińsko-mazurskim (536 tys. zł) i Firma Handlowa Rudnicki na budowę pergoli, wyposażenia zaplecza gastronomicznego oraz budowę basenu w celu zwiększenia atrakcyjności Willi Letnie Apartamenty w Krynicy Morskiej (536 tys. zł).

