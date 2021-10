Dzwony zrabowane przez hitlerowców mogą wrócić do diecezji

Diecezja Rottenburg-Stuttgart rozpoczęła projekt "Dzwony Pokoju dla Europy". Inicjatywa dotyczy zrabowanych w czasie II wojny kościelnych dzwonów, również w diecezji elbląskiej.

- Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w centrum duszpasterskim parafii w Aichtal-Grötzingen zaprezentowano główne idee projektu. Dotyczy on zwrócenia do rodzimych kościołów zrabowanych przez hitlerowców dzwonów, które miały służyć machinie II wojny światowej. Jak twierdzi kierownik projektu prof. dr Hans Schnieders (diecezja Rottenburg-Stuttgart) skonfiskowano w ten sposób ponad 100 tys. dzwonów kościelnych, z czego około 80 procent przetopiono na cele zbrojeniowe. Pod koniec wojny było ich jeszcze 16 tysięcy. – czytamy o inicjatywie na stronie diecezji elbląskiej. 1300 dzwonów przechowywanych na "cmentarzu dzwonów" w Hamburgu brytyjski rząd przydzielił swego czasu 67 wspólnotom w zachodnich Niemczech, do dziś na ternie diecezji Rottenburg-Stuttgart jest ich 54. Jednym z nich jest dzwon w kościele św. Alberta Wielkiego w Oberesslingen k. Stuttgartu, który pochodzi z kościoła św. Katarzyny w Straszewie (diecezja elbląska).

- Każdy dzwon znaczy więcej, aniżeli wartość metalu, z którego został odlany. Posiada bowiem wartość historyczną, kulturową i duchową – mówił biskup elbląski Jacek Jezierski podczas spotkania w niemieckiej diecezji.

Zrabowane przez hitlerowców dzwony mogą wrócić m. in. do kościołów w Polsce i Czechach, jednak powodzenie takich działań zależy też od decyzji władz państwowych i poszczególnych wspólnot.

- Pomysłodawcą projektu „Dzwony pokoju dla Europy” jest bp Gebhard Fürst oraz diecezja Rottenburg-Stuttgart, która poniesie wszystkie koszty związane z tą inicjatywą. Szacuje się, że zwrot dzwonów do parafii ich pierwotnego przeznaczenia oraz odlanie nowych dzwonów w ich miejsce kosztować będzie ok. 2,5 mln euro – czytamy na stronie diecezji.

Więcej na diecezja.elblag.pl.