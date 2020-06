Granice będą ponownie otwarte

Od soboty, 13 czerwca, Polska ponownie otwiera granice z państwami Unii Europejskiej – ogłosił dzisiaj premier. Trzy dni później mają być wznowione międzynarodowe loty. Kwarantanna po przyjeździe do kraju nie będzie już konieczna.

"Od soboty 13 czerwca będzie można swobodnie podróżować i przekraczać granice wewnętrzne Unii Europejskiej. Podróżni zyskają na powrót prawo do swobodnego wjazdu, wyjazdu oraz tranzytu przez terytorium RP. Nie będą musieli odbywać kwarantanny. Kraje sąsiadujące z Polską zostały już poinformowane o ruchu Polski. Dzięki temu mają czas na przygotowanie się na zmiany – brzmi komunikat Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Premier Mateusz Morawiecki na dzisiejszej konferencji prasowej, że od 16 czerwca będą możliwe także międzynarodowe loty z i do Polski. - Przewoźnicy pewnie będą potrzebować tydzień, dwa czy trzy na przygotowanie siatki połączeń, bookowanie i tak dalej. Natomiast nawiązujemy kontakt z naszym narodowym przewoźnikiem LOT-em, po to, aby mógł zaplanować sobie odpowiednio powrót do świadczenia swoich usług - mówił premier.

Nadal dla podróży, które nie są niezbędne, są zamknięte zewnętrzne granice Unii Europejskiej są zamknięte dla podróży, które nie są niezbędne. Komisja Europejska chce, żeby ich otwieranie odbywało się w skoordynowany sposób w oparciu o określone kryteria, które ma podać wkrótce – informuje TVN24.

LOT ogłosił tymczasem, że do końca czerwca nie będzie latał za granicę. Do przywrócenia połączeń od 17 czerwca przymierza się za to Wizzair, o czym informuje „Gazeta Wyborcza”.

Więcej: TVN24 i Gazeta Wyborcza.