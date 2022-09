Inflacja w górę

Inflacja w sierpniu wyniosła 16,1 procent. Dziś Główny Urząd Statystyczny poinformował, jakie produkty zdrożały w największym stopniu. Jest kilka niespodzianek.

„Tak szybko ceny w sklepach nie rosły od ponad 25 lat. Jak podał w czwartek GUS, wskaźnik cen towarów i usług wzrósł w sierpniu o 16,1 proc. rok do roku. To potwierdziło wstępne dane z 31 sierpnia. Dla porównania w lipcu było to "tylko" 15,6 proc. Miesiąc do miesiąca ceny wzrosły o 0,8 proc. w porównaniu do 0,5 proc. w lipcu.“ - informuje portal businessinsider.com.pl

Portal informuje, że bardzo szybko drożał opał - 156,9 proc rok do roku oraz cukier - 109 proc. rok do roku. W stosunku rok do roku staniał sprzęt telekomunikacyjny - 8,3 proc. w skali rok do roku.

