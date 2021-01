Koniec marzeń o bursztynie z przekopu Mierzei

Urząd Morski w Gdyni nie będzie wydobywał bursztynu z rejonu, gdzie odbywa się budowa przekopu Mierzei Wiślanej, bo jest to nieopłacalne – wynika z wypowiedzi rzecznika urzędu, cytowanego przez portal tvregionalna24.pl

Politycy PiS jeszcze kilka lat temu snuli śmiałe wizje, że bursztynu w miejscu przekopu Mierzei jest tyle, że jego wartość pokryje koszty budowy kanału przez Mierzeję. Z upływem czasu okazało się, że bursztynu jest 7 ton, ale na całej Mierzei, a w miejscu przekopu są dwa złoża – jedno zawiera ok. 900 kg, drugie ok. 500 kg. Tylko to drugie nadawało się do eksploatacji. - Wydobycie ma pilotować Urząd Morski w Gdyni, a bursztyn stanie się ostatecznie własnością Skarbu Państwa. Wiele jest ciągle niewiadomych. Przede wszystkim, jak państwo spożytkuje bursztyn i ile będzie on ostatecznie wart – informowało jeszcze w 2020 roku Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. Wartość złoża miała sięgać 1,4 mln zł.

Dzisiaj okazuje się, że nawet o tych 500 kg bursztynu można zapomnieć. Urząd Morski w Gdyni zrezygnował z jego wydobycia, uznając, że jest to nieopłacalne.

- Z uwagi na ekonomiczną nieopłacalność wydobycia (stwierdzoną na podstawie przeprowadzonych analiz – stosunek potencjalnej ilości bursztynu i jego jakości do nakładów związanych z wydobyciem), podjęto decyzję o niewystępowaniu o koncesję na wydobycia (zgodnie z Art. 18 ustawy z dnia 24 lutego 2017 r. o inwestycjach w zakresie budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską - Inwestor nie występuje o wydanie koncesji, jeżeli wydobycie kopalin byłoby ekonomicznie nieuzasadnione)” - informuje Magdalena Kierzkowska, rzecznik prasowy Urzędu Morskiego w Gdyni w odpowiedzi na pytania portalu tvregionalna24.pl. - Po przeprowadzonych analizach, już po rozpoczęciu prac, nastąpiła również zmiana technologii budowy śluzy i obecnie w miejscu wykonywanej śluzy (obszar złoża B, z którego pierwotnie zakładano odzyskanie bursztynu), powstaje szczelna przesłona w technologii jet-groutingu. W związku z tym, iż w trakcie tych prac wydobywane są minimalne ilości ziemi (zwierciny), żadne działania związane z jej przesiewaniem w celu poszukiwania bursztynu nie będą prowadzone.

