Na jagody. Wersja rosyjska

Fabryka samochodów w Kaliningradzie nie może funkcjonować ze względu na nałożone sankcje. Pracownicy otrzymali inną propozycję pracy – zbieranie owoców.

Portal wp.pl informuje o nietypowej ofercie pracy jaka otrzymali inżynierowie z fabryki Awtotor w Kaliningradzie. Montownia samochodów kia, hyundai i BMW wysłała załogę na bezpłatny urlop z powodu problemów związanych z nałożonymi na Rosję sankcjami gospodarczymi za wojnę na Ukrainie.

Administracja obwodu znalazła dla pracowników fabryki „ratunkową” ofertę pracy – zbieranie owoców. „Przy zbiorze truskawek bezrobotni monterzy aut mają otrzymać 1250-1750 rubli dniówki (w przeliczeniu 87-122 zł). Przy zbiorze jagód leśnych na akord - w zależności od wydajności zbieracza - można dostać 90-170 zł dniówki. Trzecia oferta dotyczy rwania jabłek - dwa ruble (czyli 14 groszy) za zebrany kilogram” - informuje portal wp.pl powołując się na media społecznościowe.

Gubernator obwodu zapowiadał uruchomienie montażu samochodów z państw, które nie przyłączyły się do sankcji. Na razie jednak nie wiadomo czy dojdzie to do skutku.

