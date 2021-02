Odwołania odrzucone, czas na drugi etap przekopu

Krajowa Izba Odwoławcza oddaliła w piątek odwołania dotyczące rozstrzygnięcia przetargu na drugi etap budowy drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany – informuje portal rynekinfrastruktury.pl To oznacza, że Urząd Morski w Gdyni będzie mógł podpisać umowę z Budimexem i wkrótce powinny ruszyć prace.

Drugi etap budowy drogi wodnej obejmuje m.in. przebudowę toru wodnego na rzece Elbląg oraz mostu obrotowego w Nowakowie wraz z budową dróg dojazdowych. Na przetarg w tej sprawie, jaki ogłosił Urząd Morski w Gdyni, wpłynęło dziewięć ofert.

- Oferty zostały otwarte we wrześniu ub. roku a pod koniec grudnia Urząd Morski w Gdyni poinformował o wyborze najkorzystniejszej oferty. Wskazał na ofertę Budimeksu wartą 574,1 mln zł. Była druga pod względem ceny – tańszą złożył Warbud w konsorcjum z francuskimi firmami Sogea Satom i Vinci. Była warta 492,9 mln zł przy budżecie zamawiającego wynoszącym 687,5 mln zł – przypomina portal rynekinfrastruktury.pl - Rozstrzygnięcie zostało oprotestowane przez dwóch oferentów – NDI (to ostatni oferent, który zmieścił się jeszcze w zaplanowanej kwocie i jednocześnie wykonawca I etapu prac na Mierzei) oraz Porr. W piątek KIO oddaliła odwołania wykonawców, co przybliża inwestora – Urząd Morski w Gdyni, do zawarcia kontraktu z Budimeksem.

Planowana jest jeszcze trzecia część inwestycji, na którą przetarg dopiero będzie ogłoszony. Będzie dotyczyła budowy toru wodnego na Zalewie Wiślanym. Cała inwestycja związana z drogą wodną z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany ma być gotowa w 2022 roku.

