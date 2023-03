Pomoc migiem na Ukrainę

Jeden z MiGów 29 w Królewie Malborskim. Fot. Anna Dembińska, arch. portEl.pl

Cztery myśliwce MiG-29 zostaną przekazane Ukrainie i wygląda na to, że do naszych sąsiadów broniących się przed agresją Rosji trafi jeszcze więcej samolotów. - Prezydent Andrzej Duda dodaje, że pozostałe maszyny są serwisowane, przygotowywane i prawdopodobnie będą sukcesywnie przekazywane – podaje portal wnp.pl. MiGi 29 stacjonują m. in. w pobliskim Królewie Malborskim.