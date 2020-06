Przekop Mierzei: Kolejny raz odroczono decyzję w sprawach środowiskowych

Do 17 lipca Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska odroczyła wydanie postanowienia ws. decyzji środowiskowej dotyczącej przekopu Mierzei Wiślanej. GDOŚ tłumaczy kolejne przesunięcie wydania decyzji tym, że musi zapewnić wszystkim stronom udział w postępowaniu - informuje Onet.pl

Przypomnijmy, że decyzję środowiskową, zezwalającą na budowę przekopu pod pewnymi rygorami przyrodniczymi, wydała Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie, nadając jej status natychmiastowej wykonalności. Zaskarżyły ją do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska zarówno zarząd województwa pomorskiego jak i organizacje ekologiczne.

"To wysoce niepokojące"

GDOŚ co pewien czas informuje o kolejnym przesunięciu terminów rozpatrzenia skargi. Ostatni obowiązujący termin – 29 maja został przesunięty na 17 lipca „ze względu na konieczność zapewnienia stronom udziału w postępowaniu – przedmiotowe postępowanie nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie”.

- Wydający (decyzję – red.) nie uznali wówczas za zasadne uwzględnienie głosów ze strony samorządowców, naukowców i ekologów. Mimo że na każdym z etapów konsultacji inwestycji składali oni dziesiątki zastrzeżeń i uwag do projektu" – uważają pomorscy samorządowcy, cytowani przez Onet.pl. - "Przedłużający się już o półtora roku brak odpowiedzi GDOŚ na odwołanie od decyzji środowiskowej jest wysoce niepokojący. W państwie prawa tak poważna i budząca kontrowersje inwestycja, jaką jest przekop Mierzei, powinna być realizowana na podstawie decyzji środowiskowej, która jest prawomocna, a nie jedynie posiadająca rygor natychmiastowej wykonalności. Powinien mieć to na względzie zarówno inwestor, jak i sami wykonawcy.

Co dzieje się w miejscu przekopu?

Tymczasem budowa kanału przez Mierzeję trwa w najlepsze. Obecnie w rejonie Zatoki Gdańskiej kontynuowane są prace związane z pogrążaniem ścianki szczelnej nabrzeża południowego. Wykonany został już odcinek o długości 250 metrów. Zakończono pogrążanie ścianki szczelnej na nasadzie falochronu zachodniego - jej długość to 230 metrów. Teraz wykonywana jest jego część zasadnicza, do której użyty będzie sprzęt pływający. Rozpoczęto również budowę falochronu wschodniego. Wykonawca - konsorcjum NDI/Besix - pracuje przy tzw. zalądowianiu (jak również pogłębianiu od strony wody) portu osłonowego a w szczególności nabrzeża południowego . Posłuży ono do odbioru dostaw kamienia hydrotechnicznego na potrzeby budowy falochronów.

Łączna masa ścian stalowych niezbędnych do wykonania prac na morzu to 4,5 tysiąca ton. - W rejonie kanału żeglugowego wykonywane są roboty ziemne. Materiał uzyskany z prac jest hałdowany na terenie przekopu, a w przyszłości jego część zostanie użyta do wykonania obwiedni sztucznej wyspy oraz zalądowienia obszaru nabrzeża południowego – mówił kilka dni temu Jacek Szymański, dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix.

Pod przyszłymi mostami zakończyły się prace związane z wykonaniem posadowienia obiektów, polegające na pogrążaniu pali prefabrykowanych, trwają roboty żelbetowe w zakresie podpór mostu południowego. Obiekt zostanie uruchomiony jako pierwszy wiosną 2021 roku, z uwagi na konieczność utrzymania ciągłości ruchu na drodze wojewódzkiej 501 oraz umożliwienia wykonywania prac w zakresie kanału żeglugowego.

Od strony Zalewu Wiślanego zakończono budowę tymczasowej grobli wraz z konstrukcją tymczasowego nabrzeża przeładunkowego zbudowanego z grodzic stalowych pogrążonych w gruncie (nasypanym piasku). To nabrzeże posłuży do przeładunku materiałów potrzebnych do budowy wyspy. Teren w rejonie wyspy został oczyszczony z materiałów ferromagnetycznych. Rozpoczął się transport materiału ziemnego pozyskanego z przekopu na teren, gdzie powstanie wyspa.

W najbliższych tygodniach kontynuowane będą prace przy wbijaniu ścianek szczelnych na falochronach oraz prace pogłębiarskie w okolicach portu osłonowego od Zatoki Gdańskiej. Wykonywane będą też kolejne mikropale wzdłuż nabrzeża południowego oraz wzdłuż ścianek na falochronach wschodnim i zachodnim. Wkrótce rozpocznie się wbijanie ścianek stalowych w zakresie powstającego kanału żeglugowego. W rejon wyspy transportowane będzie materiał pozyskany z przekopu. Na terenie powstającej wyspy zostanie wykonana tymczasowa baza techniczna służąca realizacji prac. Rozpoczną się prace fundamentowe przy budynku administracyjnym, przeznaczonym dla służb Urzędu Morskiego w Gdyni.