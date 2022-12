Remonty dróg i pieniądze dla parafii z kasy Lasów Państwowych

Media ogólnopolskie opisują, jak politycy Solidarnej Polski stali się twarzami dla lokalnych inwestycji drogowych, które współfinansują Lasy Państwowe. Jedną z osób opisywanych przez portal wyborcza.pl jest pochodzący z Tolkmicka Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych oraz prezes Solidarnej Polski w okręgu elbląskim. Jego nazwisko przewija się też w sprawie dotacji dla parafii.

Portal pokazuje, jak te inwestycje drogowe pokrywają się z okręgami wyborczymi, w których startowali bądź wystartują politycy Solidarnej Polski w wyborach w 2023 albo 2024 roku. Jak podaje wyborcza.pl, jednym z prominentnych polityków Solidarnej Polski, którzy stawali z promesą w błysku fleszy, jest pochodzący z Tolkmicka polityk Michał Gzowski,

- Gzowski uśmiechał się w lipcu, wręczając promesę na 960 tys. na remont drogi między Kamiennikiem Wielkim i Pomorską Wsią (powiat elbląski). W listopadzie z kolei Gzowski uczestniczył w uroczystości otwarcia drogi w gminie Markusy. Na remont drogi 1103N na odcinku Stare Dolno - Powodowo leśnicy mieli przeznaczyć 1,2 mln zł, a ostatecznie wydali 1,8 mln zł (koszt całej inwestycji to 2,1 mln zł). Jeśli Gzowski wystartuje w wyborach parlamentarnych w 2023 roku albo wyborach samorządowych np. do rady powiatu w 2024 roku, to gminy te będą w jego okręgu wyborczym - czytamy m.in. na portalu.

Ten sam portal opisuje kolejny konkurs Lasów Państwowych pn. "Drewno jest z lasu". Jak podaje wyborcza.pl, okazało się, że lwią część budżetu tego konkursu (szacowanego na 11 mln zł) zgarnęły parafie, instytucje i organizacje katolickie. Jedną z nich jest parafia św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku.

- Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych i polityk Solidarnej Polski, latem ubiegłego roku brał ślub w parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Tolkmicku (wiemy to, bo zdjęciami z tego wydarzenia pochwalili się strażacy z lokalnej OSP, których Gzowski czasem odwiedza, wręczając im sprzęt albo czeki z tzw. Funduszu Sprawiedliwości). Parafia w Tolkmicku wnioskowała w konkursie "Drewno jest z lasu" o 100 tys. zł i znalazła się na liście kwalifikujących się do grantu - czytamy na portalu.

