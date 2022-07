Milion na drogę w powiecie

Droga między Kamiennikiem Wielkim i Pomorską Wsią zostanie wyremontowana. Inwestycję zrealizują wspólnie Starostwo Powiatowe i Lasy Państwowe, które przekazały powiatowi na ten cel 960 tys. złotych.

- Zebraliśmy się tutaj, żeby podpisać umowę o realizacji wspólnej inwestycji drogowej pomiędzy Nadleśnictwem Elbląg a Starostwem Powiatowym - mówił Michał Gzowski, rzecznik prasowy Lasów Państwowych. Podkreślał, że to nie pierwsza tego rodzaju współpraca i że to projekt istotny także dla Lasów Państwowych, które korzystają przecież z infrastruktury drogowej.

- To dzień, w którym odwdzięczamy się za codzienne wsparcie i chociażby za to, że niestety niszczymy drogi, kiedy wywozimy drewno z lasu, nie my jako leśnicy, ale nasi wykonawcy, kupujący, kontrahenci - podkreślał. Michał Gzowski.

- To druga umowa, którą w tym roku podpisujemy - mówił wicestarosta Ryszard Zając. - Będziemy dzięki tej umowie mogli zakończyć zadanie, które zaczęliśmy kilka lat temu, łączymy w ten sposób dwie drogi wojewódzkie. To bardzo dobry i bardzo ważny skrót, droga objazdowa ważna również ze względów bezpieczeństwa – podkreślał.

Przyznał, że ta droga od dawna domagała się remontu. - Kilka lat temu zrobiliśmy pierwszy odcinek od Milejewa za Kamiennik Wielki, w tym roku skończyliśmy krótki, niespełna 2-kilometrowy odcinek od lasu w kierunku Pomorskiej Wsi. Teraz dzięki temu dofinansowaniu kończymy ten odcinek przez Pomorską Wieś, z chodnikami, z pełną konstrukcją drogi – podkreślił. Dodał, że Dofinansowanie Lasów Państwowych to 85 proc. całego zadania inwestycyjnego. - Jesteśmy już po przetargu, właściwie w przededniu podpisania umowy z wykonawcą – mówił. Prace w gminie Milejewo mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku.

- Nadleśnictwo Elbląg leży na terenie 1800 km kw. Kompleksy leśne są często "porozrywane", w związku z tym wywóz drewna z lasu odbywa się w większości również po drogach publicznych. Ten przykład dofinansowania drogi powiatowej, która częściowo prowadzi przez kompleks leśny, a częściowo przez sąsiednie miejscowości, jest przykładem na to, że na bazie dróg publicznych nasze Państwowe Gospodarstwo Leśne może prowadzić działalność gospodarczą, bo płacimy podatki, wspieramy sektor leśno-drzewny, wspieramy sektor meblarski, w związku z tym pozyskane drewno musi trafić do odbiorców w większych miejscowościach, w tartakach w większych miastach - wymieniał Mariusz Potoczny, nadleśniczy Nadleśnictwa Elbląg. - Transport kołowy jest na razie jedynym transportem umożliwiającym wywóz drewna z lasu – dodał.