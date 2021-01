Rosja się zbroi w obwodzie

Nowe okręty dla Floty Bałtyckiej, organizacja nowej dywizji zmechanizowanej, wymiana sprzętu na wojskowego na nowocześniejszy – to tylko niektóre działania rosyjskich sił zbrojnych. Informuje o nich portal o2.pl.

Rosja zwiększa swoje siły wojskowe w obwodzie kaliningradzkim – informuje portal o2.pl. Informuje on o planach rozmieszczenia w bezpośrednim sąsiedztwie Elbląga m.in. wyrzutni Bastion, utworzeniu dywizji zmechanizowanej oraz wzmocnieniu rosyjskiej Floty Bałtyckiej.

- To nie jest potencjał defensywny, jak od lat mydlą Zachodowi oczy Rosjanie. To silne komponenty, przeznaczone do zaczepnych operacji ofensywnych, które byłyby toczone na południowym Bałtyku oraz - potencjalnie - na terenie Polski, z kierunkiem ataku skierowanym np. na Elbląg - mówi o2.pl były dowódca wojsk lądowych, gen. Waldemar Skrzypczak.

