Uwaga na fałszywe SMS-y o kwarantannie

Właśnie rozpoczęła się zmasowana kampania SMS-owa celująca w użytkowników telefonów z systemem Android! Na losowe numery telefonów masowo rozyłane są wiadomości SMS. Informują one o rzekomym skierowaniu na kwarantannę albo zgubionych dokumentach – przestrzega CERT Polska.

W treści wiadomości znajduje się link do strony, która próbuje nakłonić nas do aktualizacji aplikacji Flash Player. W rzeczywistości zainstalowanie pobranego pliku spowoduje infekcję złośliwym trojanem bankowym z rodziny Cerberus. W przypadku instalacji trojana atakujący uzyskają dostęp do wrażliwych danych z Waszego telefonu, m.in. danych uwierzytelniających do bankowości mobilnej.

Zwracamy uwagę, że w przypadku tej kampanii samo kliknięcie w link z wiadomości bez pobrania i zainstalowania aplikacji nie stanowi dla Waszych telefonów zagrożenia – informuje CERT Polska, organizacja będąca częścią Państwowego Instytutu Badawczego, prowadzącego działalność naukową, krajowy rejestr domen .pl i dostarczającego zaawansowane usługi teleinformatyczne.

CERT Polska to pierwszy powstały w Polsce zespół reagowania na incydenty. Dzięki prężnej działalności od 1996 roku w środowisku zespołów reagujących, stał się rozpoznawalnym i doświadczonym podmiotem w dziedzinie bezpieczeństwa komputerowego.

- Jeśli widzicie podejrzane wiadomości - zgłaszajcie je na naszej stronie lub przez przekażcie je nam na numer: 799 448 084 – dodaje CERT Polska.

