W naszym regionie wydłużenie obostrzeń, dołącza pomorskie

- W województwie pomorskim chcemy zastosować dokładnie te same rozwiązania, które obowiązują w województwie warmińsko-mazurskim - zapowiedział dziś (5 marca) minister zdrowia Adam Niedzielski. Dodatkowe restrykcje wejdą tam w życie 13 marca. W warmińsko-mazurskim szczególne obostrzenia przedłużono o kolejny tydzień.

- Jak powiedział Adam Niedzielski, rządzący wydłużają obostrzenia dla województwa warmińsko-mazurskiego do 20 marca. Wprowadza się jednak zmianę dotyczącą szkół - nauka ma się odbywać w formie hybrydowej - czytamy na polsatnews.pl. W tym modelu część dzieci ma chodzić do szkoły przez tydzień, część być na zdalnej nauce. Możliwe ma być także realizowanie takiego modelu w systemie dziennym.

W pomorskim również zostaną zamknięte galerie handlowe, teatry, kina, hotele, baseny, sauny czy solaria. I to od 13 marca. W pozostałej części kraju nie będą na razie wprowadzone nowe obostrzenia, dotychczasowe rozwiązania mają jednak pozostać w mocy przynajmniej do 28 marca. Ewentualne regulacje dotyczące poszczególnych województw mają być z kolei prezentowane w cyklu tygodniowym.

- Niedzielski oświadczył, że nastawienie rządu co do obostrzeń zdecydowanie się zmienia i decyzje dotyczące luzowania obostrzeń będą "na pewno odważniejsze" z uwagi na to, że część społeczeństwa jest już zaszczepiona, zaś badania serologiczne pokazują, że około 20-25 proc. społeczeństwa ma już przeciwciała – relacjonuje Polsat News.

Według ministra, jesteśmy obecnie w okresie wzrostowym trzeciej fali pandemii. Apogeum ma nastąpić na przełomie marca i kwietnia, później można spodziewać się słabnięcia procesów pandemicznych.

- Jest taki scenariusz analizowany, że w przypadku, jeżeli po świętach (wielkanocnych) mielibyśmy już to apogeum zachorowań za sobą, to będziemy przywracali wszystkie te sektory i branże, które były dotknięte do tej pory obostrzeniami – mówił Adam Niedzielski. Podkreślił, że będzie to jednak realizowane "techniką delikatnych kroków"

