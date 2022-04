Welcome to Poland po elbląsku

Brygida Gawron pochodzi ze Szwajcarii, od 20 lat mieszka w Elblągu. Została bohaterką najnowszego odcinka telewizyjnego programu „Welcome to Poland” o obcokrajowcach, którzy wybrali nasz kraj jako swoje miejsce zamieszkania.

Welcome to Poland to program realizowany przez Telewizję Polskę i emitowany w paśmie regionalnym. Jego bohaterami są obcokrajowcy mieszkający w naszym kraju, którzy oprowadzają widzów po ciekawych miejscach danego miasta, przy okazji opowiadając również o sobie. Mieszkająca od 20 lat w Elblągu Brygida Gawron była bohaterką odcinka z 12 kwietnia. Jak się znalazła w naszym mieście? - Gdy przyjechałam do Polski na kolejne wakacje, poznałam mojego męża, który wtedy był moim przewodnikiem po Elblągu. I tak jestem tu od 2001 roku – mówi.

Brygida Gawron na co dzień jest m.in. przewodnikiem turystycznym. Oprowadza m.in. turystów z krajów niemieckojęzycznych.

- Wielokrotnie się zdarza, że oprowadzam po mieście czy okolicach przedwojennych mieszkańców. Chcą zobaczyć miejsca, w których mieszkali. Pełnię wtedy rolę tłumacza. Polacy są gościnni – mówi.

Pasją pani Brygidy jest malarstwo. Jej obrazy można oglądać na wystawie w Cyberiadzie, filii Biblioteki Elbląskiej z ul. Hetmańskiej.Za co lubi Elbląg? O tym mówi w programie, który można zobaczyć tutaj.