Z Finlandii na przekop

- W połowie września odbędzie się wodowanie specjalistycznego statku, który jest budowany na potrzeby nowej drogi wodnej przez Mierzeję Wiślaną – podaje forsal.pl. Statek zostanie zwodowany w fińskiej stoczni, w której go zbudowano.

Jak czytamy na forsal.pl, umowę, która opiewa na 116,5 mln zł, na projekt, budowę, wyposażenie i dostawę pogłębiarki podpisano w 2022 r.

- W październiku zeszłego roku położono stępkę, a w drugiej połowie września w Finlandii odbędzie się jej wodowanie – podaje portal. Pogłębiarka jest w tej chwili ukończona w ok. 70 proc., ma być gotowa do końca I kwartału przyszłego roku.

Zadaniem statku będzie utrzymywanie parametrów głębokości na torze wodnym na 5 m, również w obszarze rzeki Elbląg. Ma też odkładać urobek na wyspę na Zalewie Wiślanym dzięki systemowi rurociągów (które również stanowią część kontraktu), a także będzie wykorzystywana do “obsługi i utrzymania parametrów głębokości torów podejściowych do portów morskich w zakresie głębokości do 18 m”.

