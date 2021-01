Zmarł dyrektor szpitala w Nowym Dworze Gdańskim. Miał koronawirusa

- Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim poinformowało o śmierci Bogdana Kułakowskiego, dyrektora szpitala i byłego radnego - informuje gazeta.pl. Miał 64 lata.

Bogdan Kułakowski był także członkiem zarządu powiatu malborskiego, wcześniej przez wiele lat zasiadał w Radzie Miejskiej.

"Wiadomość o śmierci Bogdana Kułakowskiego, dyrektora szpitala w Nowym Dworze Gdańskim niesie wielki smutek i niedowierzanie. Covid to nie fikcja, o czym cały czas przypominamy. Pan Dyrektor Kułakowski dał się nam poznać jako bardzo życzliwy, zawsze gotowy do pomocy sąsiad naszej stacji, także po prostu miły i dobry człowiek. Tyle razy widzieliśmy go przez okno, jak obładowany gadżetami pakował się do auta i jechał do ludzi, do mieszkańców. Już nie zdążymy tego okna otworzyć i się przywitać. Cześć Jego pamięci" - taki komentarz po śmierci Bogdana Kułakowskiego zamieściła w mediach społecznościowych Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Gdańskim.

Bogdan Kułakowski był ostatnio zaangażowany w remont placówki zdrowia w Ostaszewie, o czym informuje strona Żuławy TV.

- Zmarł nasz wspaniały, otwarty na ludzi kolega, wrażliwy na cudze krzywdy człowiek, przyjaciel. Był fantastycznym gospodarzem części naszej spółki, jaką jest szpital w Nowym Dworze Gdańskim. Codziennie swoim gospodarskim okiem wszystkiego doglądał, ściągał kadrę, organizował i był we wszystkim bardzo skuteczny - podkreśla Ewa Karamon, wicedyrektor ds. medycznych w Powiatowym Centrum Zdrowia w Malborku w rozmowie z Żuławy TV.

Więcej na gazeta.pl.