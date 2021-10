234 badania trzeźwości i 3 pijanych kierujących

W ciągu weekendu policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego skontrolowali 78 kierujących którzy przekroczyli dopuszczalną prędkość. 4 kierujących nie miało uprawnień. Wykonano 234 badania na zawartość alkoholu i zatrzymano 3 nietrzeźwych kierujących. W ciągu dwóch dni miało miejsce 27 kolizji drogowych.

W miejscowości Błudowo, patrol Grupy SPEED zatrzymał do kontroli drogowej motorower marki Barton, którym kierował 44-latek. Policjanci wyczuli od niego zapach alkoholu. Badanie alkotestem wykazało 0,62 promila alkoholu w organizmie. Motorower przekazano innej trzeźwej osobie.

W tej samej miejscowości policyjny patrol zatrzymał także bmw kierowane przez 31-latka. Mężczyzna „wydmuchał” wynik 1,30 promila alkoholu w organizmie. Po sprawdzeniu go w policyjnej bazie okazało się, że ma on również aktywny sądowy zakaz kierowania pojazdami do listopada 2021 roku.

Za kierowanie w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Za niestosowanie się do orzeczenia sądu Kodeks Karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.