43-letni mężczyzna usłyszał zarzut kradzieży gołębi wartych 2 tys. złotych

fot. KMP w Elblągu

43-letni mieszkaniec Elbląga usłyszał zarzut kradzieży gołębi pocztowych. Mężczyzna przyszedł do komendy miejskiej policji po tym jak dostał wezwanie do stawienia się w charakterze podejrzanego. Nie przyznał się do zarzucanego mu czynu. Wcześniej był już notowany m.in. za przemyt.

Mimo nieprzyznania się mężczyźnie przedstawiono zarzut kradzieży gołębi o wartości 2000 złotych. Kradzież miała miejsce 11 grudnia ubiegłego roku, około godziny 19.00, na terenie ogródków działkowych przy ul. Skrzydlatej w Elblągu. Sprawcy nie wiedzieli o tym że nagrali się na monitoringu. Policja realizując czynności w celu ustalenia podejrzanych zamieściła materiał w mediach. Otrzymaliśmy kilkadziesiąt informacji wskazujących na 43-letniego mężczyznę. Dziękujemy za przekazane informacje. Zebrany w postępowaniu materiał trafi teraz do sądu. Za kradzież Kodeks Karny przewiduje karę do 5 lat pozbawienia wolności.



nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu