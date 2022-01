Aresztowany w sprawie domowej przemocy

25-latek najbliższe trzy miesiące spędzi w więziennej celi zatrzymany przez policjantów. Z ustaleń kryminalnych wynika, że podejrzany znęcał się fizycznie i psychicznie nad członkiem rodziny. Sąd przychylił się do wniosku prokuratora oraz funkcjonariuszy i zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 25-latka. Za popełnione przestępstwo podejrzanemu grozi teraz kara nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.

W zeszłym tygodniu policjanci zostali powiadomieni o agresywnym zachowaniu pewnego 25-latka. Z informacji funkcjonariuszy wynikało, że mężczyzna wszczynał awantury domowe, podczas których stosował przemoc fizyczną i psychiczną wobec członka rodziny. Policjanci wiedzieli, że jedynym sposobem na zapewnienie bezpieczeństwa domownikowi jest odizolowanie agresora. Tak też się stało 13 stycznia, gdy kryminalni doprowadzili podejrzanego do policyjnej celi.

Ze zgromadzonego przez funkcjonariuszy materiału dowodowego wynikało, że zatrzymany od czerwca 2021 roku znęcał się fizycznie i psychicznie nad osobą najbliższą. Policjanci wspólnie z prokuratorem wystąpili do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie 25-latka. W sobotę (15 stycznia) zapadła decyzja, że najbliższe 3 miesiące spędzi on w więzieniu. Teraz za przestępstwo znęcania się nad członkiem rodziny grozi mu kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.