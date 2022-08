Atak maczetą na Matejki

W biały dzień na ul. Matejki jeden z mężczyzn zaatakował drugiego... maczetą. Na szczęście życiu zaatakowanego nie zagraża niebezpieczeństwo. Policja szuka sprawcy.

O sprawie powiadomił nas jeden z mieszkańców. Do zdarzenia doszło w czwartek ok. godz. 13. - Jeden mężczyzna podbiegł do drugiego i zaczął go ciąć maczetą. Napadnięty uciekł do pobliskiego sklepu, a napastnik wsiadł na rower i uciekł – opowiada mieszkaniec. - Coś złego dzieje się ostatnio w Elblągu. W sobotę pobito na śmierć człowieka, a teraz ten atak maczetą... Ludzie powinni o tym wiedzieć, dlatego Was powiadomiłem - komentuje.

Policja potwierdza, że do ataku doszło. - Ustalamy szczegóły tego zdarzenia, trwają poszukiwania sprawcy – powiedział nam kom. Krzysztof Nowacki z Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Z naszych informacji wynika, że życiu napadniętego około 30-letniego mężczyzny nie grozi niebezpieczeństwo. A sam atak wyglądał na porachunki między mężczyznami.

Do sprawy wrócimy.