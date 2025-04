Były pracownik szpitala ponownie przed sądem

Dariusz C. opuszcza sąd po rozprawie apelacyjnej, fot. daw

Skazany na dwa lata pozbawienia wolności za posiadanie i rozpowszechnianie w Internecie dziecięcej pornografii Dariusz C. wniósł apelację. Dzisiejsza (24 kwietnia) rozprawa przed Sądem Okręgowym w Elblągu odbyła się z wyłączeniem jawności, nie wiemy więc jakie nowe argumenty na swoją obronę chce przedstawić mężczyzna. Dariusz C. to były, wieloletni pracownik jednego z oddziałów Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu.

Ta sprawa wstrząsnęła opinią publiczną w kwietniu ubiegłego roku, gdy okazało się, że policja zatrzymała wieloletniego pracownika szpitala wojewódzkiego w Elblągu. 62-letniemu Dariuszowi C. prokuratura postawiła zarzuty posiadania 275 zdjęć i filmów na dysku zewnętrznym i telefonie z pornografią dziecięcą i rozpowszechnienie w Internecie pięciu takich materiałów. Mężczyzna przesiedział w areszcie pół roku, po czym po jednej rozprawie (sąd wyłączył jej jawność) usłyszał wyrok: dwa lata pozbawienia wolności. Wyrok nie był prawomocny, a obrońca Dariusza C. złożył apelację. Proces przed sądem drugiej instancji rozpoczął się w czwartek (24 kwietnia). Dariusz C. stawił się na rozprawę ze swoim obrońcą i jedną osobą towarzyszącą. Tuż przed wejściem na salę nie okazywał oznak zdenerwowania, wręcz wydawał się być rozluźniony. Na wniosek obrońcy Dariusza C., do którego przychyliła się prokuratura, rozprawa odbyła się w wyłączeniem jawności. - Na podstawie artykułu 361 par. 1 pkt.1 kodeksu postępowania karnego sąd wyłącza jawność rozprawy w całości, albowiem jej jawność mogłaby obrażać dobre obyczaje – postanowiła przewodnicząca składu sędziowskiego sędzia sądu okręgowego Elżbieta Kosecka-Sobczak. Rozprawa trwała około 20 minut. Dariusz C. nie chciał komentować jej przebiegu. Również prokuratura odmówiła komentarza mediom. Jednak, jak udało nam się dowiedzieć, rozprawa została odroczona i do sprawy mają zostać powołani biegli. Dariusz C. obecnie przebywa na wolności. W październiku ubiegłego roku Sąd Rejonowy w Elblągu uchylił wobec niego areszt tymczasowy. Do sprawy wrócimy. Ze względu na charakter sprawy wyłączona jest możliwość komentowania artykułu.

daw