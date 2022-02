Czy drakońskie kary podziałały na kierowców?

Nowy taryfikator mandatów działa już ponad cztery tygodnie. Zaostrzone kary miały doprowadzić do wzrostu bezpieczeństwa na drogach i wyeliminować niebezpieczne zachowania kierowców. Jak pod tym względem prezentują się policyjne statystyki za styczeń w Elblągu?

- Od kiedy obowiązuje nowy taryfikator mandatów odnotowano ponad połowę mniej rażących przekroczeń prędkości - poinformował podczas posiedzenia Sejmu pod koniec stycznia wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Maciej Wąsik.

Przypomnijmy, że obowiązujące od 1 stycznia przepisy podwyższyły maksymalną wysokość grzywny, którą może nałożyć sąd - z 5 do 30 tys. zł oraz zwiększyły wysokość mandatów, jakie nałożyć może policjant - z 500 zł do 5 tys. zł, a przy zbiegu wykroczeń do 6 tys. zł. O zmianach taryfikatora pisaliśmy w tym artykule. Wiceminister Maciej Wąsik podkreślił, że w stosunku do porównywalnego okresu w ubiegłym roku zanotowano w Polsce o 55 proc. mniej przypadków rażącego przekroczenia prędkości, czyli o 50 km/h na obszarze zabudowanym. Z kolei o 29,5 proc. zmniejszyła się liczba wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych, o 27 proc. mniej było przypadków nieprawidłowego wyprzedzania i o 15 proc. mniej wykroczeń polegających na nieustąpieniu pierwszeństwa. Na drogach było ponadto o 10 proc. mniej kolizji i o 5 proc. mniej ofiar śmiertelnych wypadków.

Jak wyglądają policyjne statystyki w Elblągu za styczeń 2022 roku w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku?

- Jeśli chodzi o nasz teren, to zanotowano o 70 procent mniej przypadków przekraczania prędkości o 50km/h na obszarze zabudowanym. Wykroczenia popełnione przez kierujących wobec pieszych są na tym samym poziomie, nieprawidłowe wyprzedzanie i nieustąpienie pierwszeństwa również - informuje Jakub Sawicki z zespołu prasowego Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

Jak wynika z danych KMP w Elblągu w styczniu tego roku zanotowano o 12 procent mniej kolizji, w porównaniu ze styczniem 2021 roku. - W styczniu zeszłego roku zginęła w wypadkach jedna osoba, w tym roku trzy - dodaje Jakub Sawicki.

Czekamy na Wasze opinie dotyczące nowego taryfikatora mandatów.