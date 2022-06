Dziewięć procesji święta Bożego Ciała przejdzie ulicami Elbląga

W najbliższy czwartek ulicami Elbląga przejdzie łącznie 9 procesji obchodów święta Bożego Ciała. Wszystkie będą miały miejsce pomiędzy godzinami 10.00 a 13.00. Policjanci, którzy zabezpieczają przemarsz apelują do kierowców o stosowanie się do poleceń osób kierujących ruchem.

W czwartek policjanci będą pilnowali bezpieczeństwa na 9 procesjach, które przejdą ulicami Elbląga. Wszystko po to by odbyło się to bezkolizyjnie i po wyznaczonej trasie.

Poniżej podajemy planowane trasy oraz godziny rozpoczęcia i zakończenia procesji:

Procesja nr 1

Trasa: J. Kasprowicza ( z kościoła Św. Józefa Robotnika ) – T. Boya-Żeleńskiego – Fromborska – Wileńska – Fromborska – Z.

Nałkowskiej – Staffa – Przybyszewskiego – Niemcewicza

Początek procesji godz. 09.45 - zakończenie 11.30

Procesja nr 2

Trasa: ul. Rawska – Pabianicka – Morszyńska – Grottgera – Pabianicka – ul. Rawska powrót do kościoła

Początek procesji godz. 10.15 - zakończenie 12.00

Procesja nr 3

Trasa: Robotnicza – Pionierska – Żeglarska – Cicha – Brzozowa – Jaśminowa (kościół M.B. Królowej Polski)

Początek procesji godz. 10.45 - zakończenie 13.00

Procesja nr 4

Trasa: ul. Willowa – ul. Sadowa – ul. Kolejowa – ul. Kossaka – ul. Chełmońskiego – ul. Wyczółkowskiego – ul. Willowa

Początek procesji godz. 12.00 - zakończenie 12.45

Procesja nr 5

Trasa: kościół św. Brunona Kosynierów Gdyńskich – dojście chodnikiem Nowowiejska – Górnośląska – Agrykola do kościoła Wszystkich Świętych

Początek procesji godz. 11.30 - zakończenie 13.00

Procesja nr 6

Trasa: Katedra – Mostowa – Wigilijna – Giermków – Hetmańska – 1-go maja – Pocztowa – Wigilijna – Przymurze – Rzeźnicka- Mostowa 18 (Dom Parafialny)

Początek procesji godz. 11.00 - zakończenie 13.00

Procesja nr 7

Trasa: Z (kościoła Św. Pawła) – ul. Obr. Pokoju – Wiejska – Podgórna do (kościoła Św. Wojciecha) – Wiejska – Odrodzenia do (kościoła Św. Rodziny) z kościoła (Św. Rodziny) – Odrodzenia – Płk. Dąbka - Węgrowska – Robotnicza-Krakusa – Klimuszki

Początek procesji godz. 11.00 - zakończenie 13.00

Procesja nr 8

Trasa: Sobieskiego kościół Św. Rafała Kalinowskiego – Sobieskiego – Legionów – do kościoła św. Brata Alberta ul. Częstochowska

Początek procesji godz. 11.00 - zakończenie 12.30

Procesja nr 9

Trasa: kościół p.w. Trójcy Świętej Kielecka – Łódzka – Skrzydlata – Mielczarskiego – Malborska – Łódzka – Olsztyńska – Kielecka

Początek procesji godz. 10.30 - zakończenie 12.00

Policja realizując te działania jak co roku będzie współdziałała z Żandarmerią Wojskową, Strażą Graniczną, oraz Strażą Miejską. Kierowców i pieszych prosimy o stosowanie się do znaków i sygnałów osób kierujących ruchem.