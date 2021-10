Film, który powinien zobaczyć każdy kierowca

Elbląscy policjanci postanowili przypomnieć o tym, że ustępowanie pierwszeństwa pieszym wchodzącym na przejście dla pieszych, a nie tylko tym już na nim będącym, to od niedawna obowiązek wszystkich kierowców. A to wszystko za sprawą zmienionych w czerwcu przepisów ruchu drogowego. Nowy materiał na ten temat to wynik współpracy TV Truso oraz Komendy Miejskiej Policji w Elblągu, której efekt można obejrzeć w 50 sekundowym spocie.

W 2020 roku policjanci w Elblągu odnotowali na przejściach dla pieszych 15 wypadków drogowych, a w 2021 roku, który się jeszcze nie zakończył, takich zdarzeń było 6. W tym roku zmieniły się także przepisy dotyczące pieszych i ustępowania im pierwszeństwa przez kierujących. Aby o tym nieustannie przypominać powstał specjalny spot. Dwie główne role zostały w nim odegrane przez panią Wiesławę Srokę oraz podkom. Wiktora Kaczmarka policjanta ruchu drogowego elbląskiej komendy. Spot „Obowiązek każdego kierowcy” powstał jako element miejskiego programu Bezpieczny Elbląg. W jego realizację, tak jak i przy poprzednich spotach, zaangażowany był sprawdzony już zespół: połączone siły elbląskiej Policji oraz ekipy Telewizji Truso TV, która jak zwykle dała z siebie wszystko. - Przy realizacji zawsze przyświeca nam idea aby dotrzeć do jak największej grupy odbiorców, stąd też forma filmowa takiego przedsięwzięcia – mówi nadkom. Krzysztof Nowacki oficer prasowy KMP w Elblągu. – Ma ona być krótka i dawać prosty przekaz. Myślę, że i tym razem się to udało, choć ocena należy do widzów i odbiorców tego materiału. Film był realizowany przez Truso Tv, które ma na koncie też wcześniejsze spoty realizowane przy współpracy z policjantami: „Oszukaj oszusta”, „Drogowe realia” oraz „Mordercy bez zlecenia”. W realizację najnowszego spotu zaangażowani byli: Jacek Żukowski, Krzysztof Paluszyński, Paulina Borkowska, Łukasz Nosarzewski. Filmu będzie od tego tygodnia emitowany na antenie Truso Tv, a od dziś (25.10.2021) jest dostępny w Internecie, na stronach internetowych KMP w Elblągu oraz KWP w Olsztynie, na kanale YouTube Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie i policyjnych profilach na portalach społecznościowych.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu