Japończyk przez zieloną granicę do Rosji

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Braniewie zatrzymali Japończyka, który pieszo szedł w kierunku granicy polsko-rosyjskiej.

12 listopada na drodze prowadzącej do granicy polsko-rosyjskiej zatrzymano mężczyznę. 42-latek chciał pieszo dostać się do Rosji. Następnie jego celem podroży była Mongolia. Funkcjonariusze Straży Granicznej ustalili, że Japończyk przyleciał do Amsterdamu. Potem pociągiem do Warszawy. W Polsce zwiedził kilka miast i przybył do Braniewa. Tutaj zdecydował, że chce do FR. Patrol SG poinformował mężczyznę, że potrzebna jest wiza. Wówczas Japończyk wyraził chęć udania się do rosyjskiego konsulatu w Warszawie.

Funkcjonariusze z PSG w Braniewie cudzoziemca zawieźli do Elbląga, aby stamtąd mógł pojechać do stolicy, by wyrobić wizę.