Jechał samochodem jako pasażer – miał przy sobie narkotyki 

Policjanci z Pasłęka zatrzymali wczoraj 25-latka, który posiadał przy sobie narkotyki a dokładnie amfetaminę i marihuanę. Mężczyzna był pasażerem opla corsy którą kierował jego rówieśnik. Ten natomiast był pod wpływem narkotyków.

Sytuacja miała miejsce wczoraj (8 marca), około godziny 23.00, przy ul. Krzywej w Pasłęku. Tam policyjny patrol ruchu drogowego zatrzymał do kontroli opla corsę. Autem kierował 25-latek. Funkcjonariusze zauważyli, że kierujący jest nadmiernie pobudzony. Wykonany test narkotykowy wykazał w organizmie zawartość amfetaminy. 25-letni pasażer również zdradzał oznaki niepokoju. Policjanci przeszukali go i znaleźli przy nim dwa zawiniątka foliowe. W jednym była marihuana w drugim amfetamina.

Obaj mężczyźni resztę nocy spędzili w policyjnym areszcie. Za kierowanie autem pod wpływem środka odurzającego może grozić kara do 2 lat pozbawienia wolności. Posiadanie narkotyków w przypadku drugiego 25-latka to kara do 3 lat pozbawienia wolności.