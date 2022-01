Kolejni mieszkańcy powiatu braniewskiego zostali oszukani 

Oszuści nie próżnują. Pierwszy z pokrzywdzonych chciał sprzedać karuzelę do dziecięcego wózka, druga z pokrzywdzonych myślała natomiast, że realizuje przelew pieniędzy na prośbę męża. Inicjatorem działań byli niestety oszuści, którzy wykorzystując brak ludzkiej ostrożności wzbogacili się kosztem innych osób.

O tym, jak kosztowne może być klikanie w nadesłane od obcych osób linki, przekonał się mieszkaniec powiatu braniewskiego. W sobotę (8 stycznia) mężczyzna powiadomił oficera dyżurnego komendy o tym, że został oszukany. Sprawą zajęli się kryminalni. Z ustaleń funkcjonariuszy wynikało że, na jednym ze znanych komunikatorów, odezwał się do niej potencjalny kupiec. W trakcie korespondowania z pokrzywdzonym nieznana osoba przekonywała, że warunkiem koniecznym do sfinalizowania zakupu i otrzymania zapłaty za wystawioną rzecz jest kliknięcie w nadesłany link. Pokrzywdzony postępował zgodnie z instrukcjami, podał numer swojej karty oraz kod pin. Po chwili mężczyzna zorientował się, że z jego konta zniknęło 700 złotych.

Tego samego dnia policjanci zostali powiadomieni o jeszcze jednym oszustwie. Tym razem przestępca uzyskał dostęp do cudzego konta na jednym ze znanych portali społecznościowych. Oszust podszywając się pod męża pokrzywdzonej poprosił o wygenerowanie trzech kodów BLIK na łączną kwotę 3000 złotych. Kobieta zorientowała się, że padła ofiarą przestępstwa, gdy spotkała się z prawdziwym parterem.

Policjanci przestrzegają :

Nie przekazuj pieniędzy innym osobom;

Zawsze weryfikuj tożsamość znajomego/ członka rodziny, który prosi cię o finansowe wsparcie;

Nie podawaj nikomu danych do logowania na swoje konta bankowe;

Nie przekazuj obcym osobom kodów do płatności mobilnych;

Nie klikaj w linki w wiadomościach SMS ani mailowych wysyłanych przez nieznane ci osoby. A jeśli nam się to zdarzy, dokładnie sprawdzajmy, na jakiej stronie się znajdujemy. Czytajmy też dokładnie wiadomości od rzekomych operatorów czy kurierów.

Apelujemy o przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa w sieci!

Nie klikajmy bez zastanowienia w nieznane linki! Zachowajmy ostrożność po otrzymaniu linku z przekierowaniem do innej witryny internetowej, szczególnie jeżeli przenosi ona nas do stron logowań do kont bankowych, portali społecznościowych czy aukcyjnych.

Nie udostępniajmy swoich poufnych danych m.in. numeru PESEL, numeru karty płatniczej czy kodu CVV. Należy również zweryfikować nadawcę otrzymanej wiadomości. W tym celu można przeanalizować adres strony. Często są one tworzone przez oszustów i do złudzenia przypominają istniejące legalne witryny. Różnić się mogą jednak jedną literą, kropką czy podkreślnikiem.

Pamiętajmy, że zarówno w świecie realnym, jak i wirtualnym to my sami w pierwszej kolejności musimy zadbać o bezpieczeństwo naszych danych osobowych oraz finansów.