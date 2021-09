Kradli metalowe elementy, by sprzedać je jako złom

Fot. KMP w Elblągu

Czy można wnieść do mieszkania 4-metrowy słup reklamowy? Okazuje się, że tak. Na taki pomysł wpadło dwóch elblążan, którzy swój pomysł zamienili w czyn. Mężczyźni nie wybrali jednak klatki schodowej a okno znajdujące się od szczytu budynku. Założeniem nie było jednak to, że zapiszą się w księdze rekordów. Chcieli natomiast pociąć element na mniejsze i sprzedać go w punkcie skupu złomu.

Dwaj mężczyźni w nocy włamali się na teren jednej z elbląskich firm i wynieśli stamtąd aluminiowe słupy reklamowe. Żeby nie wzbudzać podejrzeń i zainteresowania sąsiadów, postanowili przepiłować je… w mieszkaniu. Wciągnęli więc owe słupy przez okno do wnętrza budynku, a że było to 2 piętro, to zajęło im to trochę czasu i trudu. Gdy w mieszkaniu był już komplet, zaczęli je piłować brzeszczotem. Praca nie szła szybko i umęczyli się przy tym dość mocno. Gdy przepiłowali 2 z 6 ukradzionych słupów, do mieszkania zapukali… policjanci kryminalni. Ci typowali wcześniej owych mężczyzn do innych jeszcze włamań na terenie Elbląga i postanowili rano złożyć im wizytę... Z mieszkania policjanci odzyskali cztery niespiłowane elementy oraz te już mniejsze, a także dwa skradzione laptopy. Zarówno 35-letni mężczyzna jak i jego 47-letni kolega usłyszeli zarzuty kradzieży i kradzieży z włamaniem. Młodszy 12, starszy 3. Teraz obaj staną przed sądem. Za kradzież z włamaniem Kodeks Karny przewiduje karę do 10 lat pozbawienia wolności. Obaj mężczyźni byli już wcześniej notowani.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu