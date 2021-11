Małżeński biznes spirytusowy

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zlikwidowali nielegalną wytwórnię spirytusu. Główny przedsiębiorca odkażał alkohol etylowy i sprzedawał go do spożycia. W ubiegłym tygodniu do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej wpłynął prawomocny wyrok.

48-latek z powiatu sztumskiego prowadził nielegalną działalność od grudnia 2016 roku do lutego 2017 roku, czyniąc sobie z tego stałe źródło dochodu. Okazało się, ze mężczyzna w tym czasie odkaził blisko 2 800 litrów alkoholu etylowego i sprzedał go do spożycia. Jego syn zajmował się dalszą dystrybucją, czyli dowoził do klienta. Byli również tacy, którzy odbierali towar osobiście. Sąd Rejonowy w Kwidzynie ukarał 5 osób zamieszanych w nielegalny biznes. Byli to mieszkańcy powiatu elbląskiego i sztumskiego oraz jeden pochodził z Gdańska. Główny biznesmen wyrokiem sądu ma zapłacić prawie 148 tys. zł podatku akcyzowego, którego nie odprowadził. Ponadto zasądzono mu karę 1 roku pozbawienia wolności, w zawieszeniu na 4 lata oraz 35 tys. zł grzywny. Jego 26-letni syn otrzymał karę grzywny w kwocie 15 tys. zł. 64-letnia mieszkanka powiatu elbląskiego, która nabywała nielegalny spirytus do zapłaty ma 10 tys. zł. 53-latek z Gdańska musi zapłacić 11 tys. zł. Natomiast kolejny odbiorca z powiatu elbląskiego ma uregulować zasądzoną grzywnę w kwocie 10 tys. zł. Cała piątka, oprócz kwot zasądzonych na rzecz Skarbu Państwa i grzywien, musi zapłacić koszty sądowe.

mjr SG Mirosława Aleksandrowicz, Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej