Mefedron krąży po Elblągu. Sąd aresztował 23-latka

Sąd aresztował na trzy miesiące 23-latka, podejrzanego o posiadanie znacznej ilości narkotyków i urządzeń, które służyć do produkcji nielegalnych środków psychotropowych. To ciąg dalszy sprawy z ul. Niskiej.

O akcji policji na ul. Niskiej pisaliśmy w poniedziałek. W jednym z garaży odkryto substancje chemiczne, które mogły służyć do produkcji narkotyków. Policja informowała wówczas, że zatrzymała w tej sprawie młodego mężczyznę.

Okazuje się, że to 23-latek, przy którym znaleziono ponad 1 kg mefedronu, nielegalnego środka psychotropowego, który działa podobnie jak amfetamina czy ecstasy.

– Prokurator postawił mu dwa zarzuty: posiadania znacznej ilości nielegalnych środków psychotropowych, za co grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności, oraz posiadania przyrządów, które mogły służyć do wytwarzania nielegalnych środków – informuje Sławomir Karmowski, prokurator Prokuratury Rejonowej w Elblągu. – Prokuratura wystąpiła do sądu o tymczasowe aresztowanie 23-latka, sąd zastosował trzymiesięczny areszt.

– Nie wykluczamy kolejnych zatrzymań – mówi nam jeden z funkcjonariuszy policji.

Mefedron ma działanie psychoaktywne i może powodować groźne skutki uboczne, szczególnie przyjmowany często, w dużej ilości oraz łączony z alkoholem i innymi stymulantami. Na rynek został wprowadzony przez izraelską firmę, zajmującą się produkcją dopalaczy. W 2009 roku został uznany w Wielkiej Brytanii jako czwarty najpopularniejszy narkotyk uliczny, w Polsce pojawił się w podobnym czasie. Od 2010 roku jest zdelegalizowany.