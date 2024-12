Miał narkotyki za pół miliona, teraz ma prokuratorskie zarzuty

Zarzut wprowadzenia do obrotu znacznej ilości środków odurzających postawiła Prokuratura Rejonowa w Elblągu mężczyźnie, którego kryminalni zatrzymali pod koniec sierpnia na ul. Trybunalskiej. 53-latek miał 17 kilogramów narkotyków, których czarnorynkową wartość oszacowano na pół miliona złotych.

Prokuratura Rejonowa w Elblągu prowadzi śledztwo sprawie 53-letniego mężczyzny, którego kryminalni zatrzymali pod koniec sierpnia w jego aucie na ul. Trybunalskiej. - Podejrzanemu przedstawiono zarzut z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii tj. uczestnictwa w obrocie znacznymi ilościami narkotyków – informuje prokurator Ewa Ziębka, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Elblągu.

Mężczyzna był już wielokrotnie karany sądownie. - W tej sprawie odpowiada w warunkach powrotu do przestępstwa. W śledztwie gromadzony jest materiał dowodowy, czekamy na specjalistyczne opinie z zakresu fizykochemii – dodaje prok. Ewa Ziębka.

Przypomnijmy, że w aucie i mieszkaniu 53-latka policja znalazła ponad 17 kilogramów narkotyków. - Z czego ponad 15 kilogramów to amfetamina, a 1,7 kilograma to marihuana, ponad 500 tabletek narkotyku extasy oraz mefedron. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to około pół miliona złotych – informował nas tuż po zatrzymaniu mężczyzny nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.

53-latkowi grozić może kara do 18 lat pozbawienia wolności. Decyzją sądu przebywa on w areszcie tymczasowym.