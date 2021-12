Na widok policjantów zaczął uciekać… chwilę później siedział już w radiowozie

Policyjny patrol wezwano do sklepowej kradzieży w sklepie samoobsługowym. Tam, pewien mężczyzna miał ukraść sklepowy terminal o wartości 8 tysięcy złotych. Chwilę później policjanci zatrzymali sprawcę, którego zarejestrowały kamery sklepowego monitoringu.

Zdarzenie miało miejsce wczoraj przy ul. Czerniakowskiej. Tam, pewien mężczyzna miał ukraść terminal sklepowy do odczytu cen a następnie oddalić się ze sklepu. Jako, że zdarzenie zostało zarejestrowane przez sklepowy monitoring, a sprawca był już wcześniej „gościem” sklepu oraz komendy policji to funkcjonariusze odwiedzili od razu jego mieszkanie. Tam go jednak nie było. Gdy schodzili zauważyli szukanego 30-latka w tym samym ubraniu w jakim przed chwilą nagrał się na sklepowym monitoringu. Ten, na widok patrolu zaczął uciekać. Po krótkim pościgu policjanci zatrzymali mężczyznę. Chwilę później siedział już w policyjnym radiowozie. Resztę tak rozpoczętego wieczoru spędził w areszcie. 30-latek był już wcześniej notowany i karany. Teraz usłyszał zarzuty za kolejne przestępstwo. Zgodnie z Kodeksem Karnym może mu grozić kara do 5 lat pozbawienia wolności. Skradziony terminal został odzyskany.