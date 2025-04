Narkotyki za pół miliona na wokandzie

Piotra J. policjanci zatrzymali w sierpniu ubiegłego roku na ulicy Trybunalskiej w Elblągu. W aucie i mieszkaniu 53-latka policja znalazła ponad 17 kilogramów narkotyków.

- Z czego ponad 15 kilogramów to amfetamina, a 1,7 kilograma to marihuana, ponad 500 tabletek narkotyku extasy oraz mefedron. Czarnorynkowa wartość zabezpieczonych środków odurzających to około pół miliona złotych - informował nas wówczas nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy Komendy Miejskiej Policji w Elblągu.