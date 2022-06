Nielegalnie łowił ryby. Policjanci znaleźli przy nim narkotyki

Policjanci z Elbląga zatrzymali 30-latka, który nielegalnie łowił ryby na rzece Elbląg. To jednak nie było przyczyną zatrzymania mężczyzny. Funkcjonariusze znaleźli przy nim narkotyki. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.

Interwencja miała miejsce w miniony wtorek (31 maja) przy ul. Stawidłowej w Elblągu. Policjanci kontrolowali wędkarza, którzy łowił ryby na rzece Elbląg. Nie miał wymaganych pozwoleń. Został ukarany mandatem w wysokości 500 zł. W trakcie interwencji okazało się, że mężczyzna miał przy sobie dwa plastikowe pudełka z narkotykami. Była to amfetamina i marihuana, które ukrył w bieliźnie. Śladowe ilości tego pierwszego narkotyku zostały także zabezpieczone w samochodzie podejrzanego. Mężczyzna trafił do policyjnego aresztu. Odpowie za posiadanie środków odurzających. Grozi mu kara do 3 lat pozbawienia wolności.