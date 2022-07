Nietrzeźwy mężczyzna stracił w maszynie palce 

Blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie miał 52-letni pracownik jednego z zakładów meblarskich pod Elblągiem. Mężczyzna stracił dwa palce w strugarce do drewna. Policjanci wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

Do wypadku doszło w miniony czwartek (28 lipca) w jednej z podelbląskich miejscowości. W zakładzie produkującym meble 52-letni mężczyzna stracił dwa palce w strugarce do drewna. Na miejsce przyjechali policjanci i ratownicy medyczni. Poszkodowany trafił do szpitala. Okazało się, że był nietrzeźwy. Badanie wykazało u niego blisko 2,5 promila alkoholu w organizmie. Funkcjonariusze wyjaśniają okoliczności zdarzenia. Czynności w tej sprawie wykonuje również inspekcja pracy.