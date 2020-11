Nieudana ucieczka przed policją

Policjanci z patrolu ruchu drogowego zatrzymali po pościgu 21-latka, który najpierw postanowił nie zatrzymać się do kontroli drogowej a później próbował zgubić ścigających go policjantów. W konsekwencji został zatrzymany i odpowie za trzy popełnione przestępstwa.

Sytuacja swój początek miała około 7.40 przy ul. Beniowskiego w Elblągu. Policjanci widząc mężczyznę jadącego bez zapiętych pasów bezpieczeństwa postanowili zatrzymać go do kontroli. Ten jednak gdy tylko zobaczył za sobą niebieskie sygnały radiowozu zaczął przyspieszać. Skierował się w stronę ul. Pionierskiej potem Płk. Dąbka by w konsekwencji znaleźć się przy Konopnickiej i Niepodległości. W pościg zaangażowano również inny patrol ruchu drogowego. Mężczyznę kierującego renault laguną zatrzymano w okolicy ul. Gdyńskiej. Wtedy też okazało się dlaczego uciekał przed policją. Zatrzymany 21-latek nie miał uprawnień do kierowania, a także miał orzeczony sądowy zakaz kierowania wszelkimi pojazdami przez najbliższe dwa lata. Co więcej, narkotykowy tester wykazał pozytywny wynik na zawartość substancji odurzających w jego organizmie. Za popełnione w czasie ucieczki wykroczenia 21-latek został ukarany pięcioma mandatami na kwotę blisko 2 tysięcy złotych. M.in. dwukrotnie przejeżdżał skrzyżowania na czerwonym świetle. Odpowie także przed sądem za 3 popełnione przestępstwa: kierowanie pod wpływem środków odurzających, niezatrzymanie się do kontroli oraz niestosowanie się do orzeczenia sądu co do zakazu prowadzenia pojazdów. Oprócz grzywny może mu grozić kara pozbawienia wolności do lat pięciu.