Oszustwo na dodatek węglowy

Fot. nadesłana

Pewna kobieta przyszła pomóc starszej pani wypełnić wniosek „o dopłatę do węgla”… wzięła za to 200 zł. Policja ostrzega! Takich sytuacji może być więcej. Urzędnicy nie organizują tego typu pomocy w miejscu zamieszkania, a wspomniane sytuacje mogą aranżować oszuści. Obcych osób nie należy wpuszczać do mieszkań.

Było już oszustwo przy sprzedaży taniego węgla, teraz jest "pomoc" przy wypełnieniu wniosku o dopłatę. Od 17 sierpnia 2022 roku można składać wnioski o wypłatę dodatku węglowego, którego wysokość wynosi 3.000 zł. Ubiegać mogą się o niego Polacy, którzy używają węgla jako surowca do ogrzewania swojego gospodarstwa domowego. O oszustwie na pomoc przy wypełnieniu wniosku elbląską policję poinformował Departament Świadczeń Rodzinnych Urzędu Miejskiego w Elblągu, informując jednocześnie, że nie praktykują kontaktu z klientem w miejscu zamieszkania lub załatwiania innych spraw związanych ze świadczeniami, ponieważ brak jest przepisu, który dopuszczałby takie czynności. Gdy pojawią się osoby oferujące taką „pomoc”, prosimy o skontaktowanie się z policją pod nr 112.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu