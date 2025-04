Pięć lat dla Piotra J. Proces trwał jeden dzień

Na pięć lat pozbawienia wolności skazał Sąd Rejonowy w Elblągu Piotra J., który był oskarżony o uczestnictwo w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych. Proces mężczyzny trwał jeden dzień.

Prokuratura oskarżyła Piotra J. o to, że „poprzez magazynowanie uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych”. Przypomnijmy, że policja zatrzymała go w sierpniu 2024 r. na ul. Trybunalskiej w Elblągu, a w jego aucie znalazła narkotyki, których wartość czarnorynkową śledczy ocenili na pół miliona złotych.

Było to ok. 15 kilogramów to amfetaminy, 1,7 kilograma to marihuany, ponad 500 tabletek narkotyku extasy oraz mefedron. Mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa, w zakładzie karnym spędził ponad 6 lat. Piotr J. odpowiadał w warunkach recydywy i groziło mu nawet 18 lat pozbawienia wolności. Proces mężczyzny trwał jeden dzień, a Sąd Rejonowy w Elblągu skazał go we wtorek (22 kwietnia) na pięć lat pozbawienia wolności.

- W sprawie przeciwko Piotrowi J., któremu zarzucono popełnienie przestępstwa z art. 56 ust. 1 i 3 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii w związku z art. 64 § 1 kodeksu karnego zapadł 22 kwietnia wyrok, w którym skazano oskarżonego na karę 5 lat pozbawienia wolności, grzywnę w wysokości 500 stawek dziennych po 20 zł oraz nałożono obowiązek spełnienia świadczenia pieniężnego w wysokości 20.000 zł na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym i Pomocy Postpenitencjarnej. Orzeczono także o przepadku dowodów rzeczowych - informuje sędzia Arkadiusz Kuta, rzecznik prasowy Sądu Okręgowego w Elblągu.

Wyrok nie jest prawomocny.

Przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Paweł Ulewicz wydał zgodę mediom na rejestrację przebiegu rozprawy w zakresie odczytania aktu oskarżenia i publikacji wyroku.