Piotr J. przed sądem. Miał narkotyki warte pół miliona

Przed Sądem Rejonowym w Elblągu rozpoczął się we wtorek (22 kwietnia) proces Piotra J., oskarżonego o przestępstwa narkotykowe. Mężczyzna był już karany, odpowiada w warunkach recydywy i grozi mu nawet 18 lat pozbawienia wolności.

Prokuratura oskarża Piotra J. o to, że „poprzez magazynowanie uczestniczył w obrocie znacznymi ilościami środków odurzających i substancji psychotropowych”. Przypomnijmy, że policja zatrzymała go w sierpniu 2024 r. na ul. Trybunalskiej w Elblągu, a w jego aucie znalazła narkotyki, których wartość czarnorynkową śledczy ocenili na pół miliona złotych.

Było to ok. 15 kilogramów to amfetaminy, 1,7 kilograma to marihuany, ponad 500 tabletek narkotyku extasy oraz mefedron. Mężczyzna był już karany za podobne przestępstwa, w zakładzie karnym spędził ponad 6 lat. Obecnie odpowiada w warunkach recydywy i grozi mu nawet 18 lat pozbawienia wolności.

Podczas wtorkowej rozprawy sąd zaplanował przesłuchanie dwóch świadków. Przewodniczący składu sędziowskiego, sędzia Paweł Ulewicz wydał zgodę mediom na rejestrację przebiegu rozprawy w zakresie odczytania aktu oskarżenia i publikacji wyroku.

Do sprawy wrócimy.