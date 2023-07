Policjanci interweniowali przy targowisku

Korki przy targowisku miejskim we wtorki i piątki to standard. Dziś (14 lipca) w problematycznym drogowym punkcie Elbląga interweniowała policja.

W dni targowe do skrętu na targowisko w kolejce zawsze ustawia się rano bardzo dużo aut. Rodzi to problemy, choćby ze względu na znajdujący się obok przystanek autobusowy i postój taxi. Nieraz dochodziło tu do kolizji i wypadków, najpoważniejszy zakończyła się rozbiciem sześciu aut, a jedna osoba została wówczas ranna.

Jak podkreśla nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu, podczas dzisiejszych działań wylegitymowano trzy osoby, obyło się bez mandatów, a patrol policji pojawił się na Dąbka w związku ze zgłoszeniem mieszkańców.

- Były zgłoszenia dotyczące zablokowania ulicy, m.in. autobus miejski miał problem z wjechaniem i wyjechaniem z przystanku, który znajduje się w tym miejscu – mówi nadkom. Nowacki.

Policjanci realizowali czynności przez ok. 15-20 minut.

- Doprowadzili do odblokowania drogi i odjechali. Warto przypomnieć, że w tym miejscu można stać jedynie na prawoskręcie, należy się liczyć z tym, że policjanci będą ponownie podejmowali działania w tym miejscu – zaznacza oficer prasowy elbląskiej KMP.