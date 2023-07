Policyjne podsumowanie weekendu

Fot. nadesłana

Miniony weekend obfitował w różnego rodzaju wydarzenia sportowe, rodzinne i gastronomiczne, co powodowało zwiększoną ilość osób na elbląskiej starówce czy parkach, gdzie organizowano rodzinne pikniki. Co za tym idzie zwiększono ilość policjantów do zabezpieczenia właśnie tych imprez i co ważne nie odnotowaliśmy żadnych poważnych zdarzeń kryminalnych w czasie trwania tych przedsięwzięć.

Łącznie w czasie weekendu policjanci zrealizowali 160 interwencji. 4 osoby zostały przewiezione do wytrzeźwienia, zatrzymano 1 pijanego kierującego oraz w dwóch przypadkach zatrzymano kierującym prawa jazdy za przekroczenie dozwolonej prędkości w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h. Wczoraj (23.07) około godz. 14.30 w miejscowości Nowakowo policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego KMP w Elblągu zatrzymali do kontroli 42-latka kierującego motorowerem Zipp. Badanie alkotestem wykazało u niego 1,3 promila alkoholu w organizmie. Dalej już nie pojechał. Pojazd został przekazany innej trzeźwej osobie, która przyjechała na miejsce kontroli. 42-latkowi za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności oraz sądowy zakaz kierowania pojazdami.

nadkom. Krzysztof Nowacki, oficer prasowy KMP w Elblągu