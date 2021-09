Przed przejściem chowamy telefon i włączamy myślenie

Fot. KMP w Elblągu

Policjanci z Elbląga przypominają, że w trakcie wchodzenia lub przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, także w obrębie usytuowanych tam przejść dla pieszych, obowiązuje zakaz korzystania z telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych, takich jak tablet. Dotyczy to sytuacji, w których pieszy ma ograniczoną możliwość obserwacji sytuacji na jezdni, torowisku lub przejściu. Za taką nieuwagę grozi mandat od 20 zł do 500 zł. W skrajnych przypadkach, gdy pieszy stworzy zagrożenie, nawet wniosek do sądu i wysoka grzywna.

Policjanci z Elbląga otrzymują zgłoszenia od kierowców. Są to prośby o zwrócenie uwagi na pieszych w obrębie przejść. Chodzi o lekceważenie przez nich bezpieczeństwa i korzystanie z telefonów komórkowych w trakcie pokonywania zebry. Zmiany w ruchu drogowym, które obowiązują po 1 czerwca br. dotyczą nie tylko kierowców, którzy mają obowiązek przepuścić wchodzącego na pasy pieszego, ale i ich samych. Podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę. Lekceważenie tego przepisu może skutkować dla pieszego mandatem do 500 zł. W skrajnych przypadkach, gdy pieszy stworzy zagrożenie, nawet wniosek do sądu i wysoka grzywna. Policjanci przypominają niektóre zmiany... - Podczas wchodzenia czy przechodzenia przez jezdnię lub torowisko, w tym również na pasach, pieszy nie może korzystać z telefonu lub innego urządzenia elektronicznego, które może rozpraszać jego uwagę. - Pieszy już znajdujący się na przejściu ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem, a z kolei pieszy dopiero na nie wchodzący ma pierwszeństwo przed każdym pojazdem za wyjątkiem tramwaju. - Kierujący pojazdem, zbliżając się do przejścia dla pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność, zmniejszyć prędkość tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego i ustąpić pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo wchodzącemu na to przejście. ... i inne...

- Zakaz jazdy zbyt blisko następnego samochodu na autostradach i drogach ekspresowych, popularnie nazywanej jazdą na zderzaku. Odstęp między pojazdami ma być nie mniejszy niż połowa prędkości, z jaką porusza się dany pojazd. Oznacza to, że kierowca jadący z prędkością 100 km/h powinien jechać w odległości 50 metrów za pojazdem przed nim. Wyjątkiem ma być manewr wyprzedzania. - Dopuszczalna prędkość w obszarze zabudowanym obniżona został do 50 km/h bez względu na porę doby. Do tej pory w godzinach nocnych (godz. 23-5) dopuszczalną prędkością maksymalną było 60 km/h. - Dynamicznie zmieniająca się sytuacja na drodze oraz duże natężenie ruchu powoduje, że zagrożenie powstaje zwykle w bardzo krótkim czasie. Dlatego też wszelkiego rodzaju, tzw. „rozpraszacze" (telefony, smartfony, tablety, nawigacje, reklamy itd.) mają również wpływ na poziom koncentracji. Niższy poziom koncentracji powoduje wzrost czasu reakcji i podjęcie niewłaściwej decyzji. Opóźniony refleks i nieodpowiednie zachowania uczestników ruchu drogowego mogą mieć katastrofalne w skutkach konsekwencje.

Jakub Sawicki, zespół prasowy KMP Elbląg